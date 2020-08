Dal goal al Milan alla Serie B: Brignoli alla ricerca di nuove imprese

Un portiere capace di segnare al Milan al 95' portando al Benevento il suo primo storico punto in Serie A : vetta enorme, difficile da superare.

Ci sono delle circostanza difficili da cambiare. Perchè puoi avere un pubblico enorme davanti a te, che ti segue e sa benissimo chi sei. Aaa quello che ha fatto, ah quello che ha detto. In questo quello che ha segnato, giusto? Sì, praticamente imprigionato in un solo ruolo, come quelle stelle del cinema attori di teatro e grandi maestri, ricordati però solo dal grande pubblico e dalle nuove generazioni per il ruolo nel blockbuster fantasy più assurdo di sempre. Nella nostra storia si parla di Alberto Brignoli, ricordato per quel goal, famoso per. E da allora, nada mas.

Precisiamo, non che Brignoli sia passato nella terza categoria o abbia già appeso gli scarpini al chiodo, ma quel punto è stato talmente elevato da far sembrare tutto inferiore. Il suo nome è entrato realmente nella leggenda in maniera tale che tutto quello dopo possa sembrare superfluo e minore. In attesa di qualcosa di altrettanto grandioso che il portiere dell' ha tutta una carriera per raggiungere. Zero dubbi.

Certo, Brignoli ha 29 anni, ma per un portiere le cose, si sa, sono diverse. Sono passati due anni e mezzo da quel 3 dicembre 2017, una data indelebile per i tifosi del , scolpito nel cuore del portiere classe 1991, che certo non vuole essere ricordato solo per quel motivo, ma che ha comunque un lascia passare per ogni storia, racconto e futuro incredibile confronto. Comunque vada, lui resterà..

Perchè segnare un goal è praticamente l'eccezione che conferma la regola quando giochi tra i pali e hai l'1, il 12 o un numero da portiere classico sulle spalle. Se poi segni il goal, con i guantoni, ma dentro una storia così bella per essere vera, allora realmente anche una vittoria della o del Mondiale può risultare riduttiva. Seriamente, eh.

Minuto 95, quando ancora il minuto 95, senza il VAR onnipotente, sembrava un recupero immenso e indecifrabile. Minuto in cui Brignoli, dopo 14 sconfitte consecutive del Benevento da inizio campionato (in molti hanno dimenticato la negativa striscia di inizio campionato, più di quanti lo ammettano) segna di testa al , una big davanti alla matricola campana. Se ottieni il primo punto della tua storia in , all'ultimo secondo, con un portiere, beh allor al'uomo con i guantoni sulle mani è oltre la luna e l'umana comprensione.

Del resto basti pensare a Bacary Sagna, ex di e , 88 presenze tra Champions ed , arrivato al Benevento sull'onda del mito Brignoli:

"Sapevo delle difficoltà che stava affrontando in classifica, perché avevo visto il video del goal del portiere Brignoli al Milan ed ero rimasto incuriosito da quella storia e stupito dall’esultanza di quella tifoseria. Così, quando il mio agente mi ha detto che c’era questa possibilità, ho deciso di andare a parlare di persona con il presidente Vigorito".

Altra storia, ma giusto per integrare in un pazzesco episodio che in una speciale classifica dei portieri goleador in Serie A andrebbe probabilmente sopra Amelia, Rampulla e Taibi. Se la giocherebbe con Toldo, nel Derby d' , ma quella rete continua ad essere oggetto del 'forse non è stato un suo goal ma un semplice tocco dell'habituè Vieri'.

Chiusa una stagione 2017/2018 iniziata veramente troppo tardi per il Benevento, Brignoli è tornato alla (sì, era di proprietà bianconera) per essere ceduto al prima e all'Empoli poi. Due squadre in Serie B, due squadre favorite per la promozione in Serie A visto l'essere tra le provinciali più resenti nella massima serie nel nuovo millennio. Spezzatesi però a sorpresa tra strisce altrui positive e il limbo della cadetteria.

E così che fine ha fatto quel portiere capace di segnare al Milan al 95' portando al Benevento il suo primo storico punto in Serie A (serve ricordarlo spesso, lo merita)? Gioca nell'Empoli, deciso a farsi ricordare anche per altro, per tornare nella mente di tutti per il passato, deciso però a migliorare anche il suo presente e il suo futuro.