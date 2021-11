Globe Soccer Awards, da Chiesa e la Nazionale all'Inter di Conte: tanta Italia tra i candidati

Le stelle del calcio mondiale si sfidano nello straordinario palcoscenico dell'Expo 2020 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il 27 dicembre 2021 andrà in scena durante la Dubai International Sports Conference la cerimonia di premiazione dei Dubai Globe Soccer Awards, prevista all’Al Wasl Plaza di Dubai.

C'è grande attesa per il 'Best Men's Player Of The Year': tra i candidati i vari Ronaldo, Messi, Lewandowski Mbappé, Neymar e Salah. Tra le nomination spunta quella del calciatore della Juventus e della Nazionale Federico Chiesa, l'unico a rappresentare la Serie A in questo elenco. Presenti anche altri tre 'Azzurri': Donnarumma, Jorginho e Verratti.

🏆 #GlobeSoccerAwards2021 nominees for BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR are: Azpilicueta, Benzema, Chiesa, De Bruyne, Dias, Donnarumma, Fernandes, Haaland, Jorginho, Kane, Kanté, Kimmich, Lewandowski, Lukaku, Marquinhos, Mbappé, Messi, Müller, Neymar, Ronaldo, Salah and Verratti. pic.twitter.com/0ymZrxmolj — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 25, 2021

Tra le 14 categorie premiate c'è l'eosrdio assoluto del Best Women’s Club Of The Year, che viene ad affiancare il 'Best Women’s Player of the Year Award', già riservato alle calciatrici.

In corsa per il premio di 'Best goalkeeper of the year 2021' troviamo il passato e il presente del Milan: Gianluigi Donnarumma, che in estate si è trasferito al PSG, e Mike Maignan, nuovo numero uno dei rossoneri.

C'è anche l'Inter campione d'Italia tra le squadre candidate al premio 'Best men's club of the year 2021'. La formazione nerazzurra, reduce dalla vittoria dello Scudetto nella passata stagione, è tra le 15 che concorrono per il premio di migliore dell'anno, insieme a Bayern Monaco, Manchester City, PSG, Chelsea e Manchester United.

🏆 #GlobeSoccerAwards2021 nominees for BEST COACH OF THE YEAR are: Conte, Cortés, Deschamps, Emery, Flick, Galtier, Guardiola, Hjulmand, Mancini, Scaloni, Simeone, Southgate, Tite, and Tuchel. pic.twitter.com/nkMlT9apX5 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 25, 2021

La vittoria di Euro 2020 regala a tanti calciatori italiani le nomination per i Globe Soccer Awards. Bonucci e Chiellini fanno parte di coloro che potranno aggiudicarsi il 'Best defender of the year 2021', mentre il commissario tecnico Roberto Mancini contenderà ad Antonio Conte, campione d'Italia con L'Inter e ad altri 12 allenatori il titolo di allenatore dell'anno, il 'Best coach of the year 2021'.

Ma al di là dei singoli, anche l'Italia è in corsa per un premio: quello di miglior squadra nazionale del 2021, il 'Best national team of the year 2021', insieme all'Argentina - vincitrice della Coppa America - e di altre sei selezioni.

🏆 #GlobeSoccerAwards2021 nominees for BEST NATIONAL TEAM OF THE YEAR are: Argentina, Brazil, England, France, Italy, Mexico, Morocco, and USA. pic.twitter.com/NwxBKMP7KC — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 25, 2021

I Globe Soccer Awards prevendono una prima fase di selezione attraverso le votazioni online. Le liste verranno ridotte a quattro candidati per ogni categoria a partire dal 9 dicembre. Poi toccherà ancora ai fan scegliere il preferito per ognuno dei 14 premi. In occasione della cerimonia in programma il 27 dicembre a Dubai toccherà a una giuria scelta dal comitato organizzatore decidere i vincitori.