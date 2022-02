Giuseppe Rossi da applausi: goal capolavoro contro il Vicenza

Giuseppe Rossi non poteva trovare un modo migliore per segnare il suo secondo goal in stagione. ‘Pepito’, che lo scorso 19 novembre ha apposto la firma sul contratto che lo ha legato alla SPAL, ha realizzato, alla sua nona presenza, una delle reti più belle in assoluto dell’intero campionato di Serie B.

E’ accaduto al 26’ della sfida valida per il 24° turno sul campo del Vicenza quando, servito al limite da Da Riva, ha sfidato da solo l’intera retroguardia biancorossa, per poi battere Contini per la rete dell'1-0.

Rossi ha prima dribblato un avversario, poi si è inserito tra due difensori lasciandoli sul posto con un tocco di sinistro e infine, con un tocco di punta in scivolata, ha messo il pallone all’angolino lì dove il portiere del Vicenza, nonostante il tentativo in tuffo, non è potuto arrivare.

P E P I T O #ROSSI

Dribbla tutta la difesa e conclude a rete, un super goal di #Pepito!!

0️⃣-1️⃣#ForzaSPAL #VicenzaSPAL pic.twitter.com/6hULvNKfLS — SPAL (@spalferrara) February 19, 2022

Per Giuseppe Rossi, che è stato poi sommerso dall’abbraccio dei compagni, si tratta di un gran goal alla prima da titolare in stagione, oltre che appunto la seconda marcatura in poco più di 200’ di gioco.

Un guizzo da vero fenomeno che ha riportato alla mente le sue tante magie di qualche anno fa.