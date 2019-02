Giovani Promesse: come utilizzare Krzysztof Piatek su FIFA 19

Caratteristiche, overall, crescita e skills di Krzysztof Piatek su FIFA 19, grazie ai consigli del pro-player Ribera Ribell.

Il mercato di gennaio ha regalato un 'pistolero' al Milan: Krzysztof Piatek ha già fatto dimenticare l'addio di Higuain ai tifosi rossoneri. Impatto devastante quello del polacco con i nuovi colori del Diavolo: anche FIFA 19 ha rinnovato la carta del bomber classe '95, autore fin qui di ben 25 goal in 26 partite stagionali.

Grazie ai consigli del giocatore professionista di FIFA Ribera Ribell, scopriamo le principali caratteristiche di Piatek e come utilizzarlo al meglio nel celebre titolo targato EA Sports.

Piatek è il classico bomber d'area di rigore e all'interno del gioco rispecchia tutte le caratteristiche mostrate fin qui nei campi della nostra Serie A. Dotato di ottima fisicità, l'attaccante polacco è letale sotto porta e nelle conclusioni dal limite: può essere schierato in tutte le posizioni del reparto offensivo, ma esprime il meglio da punta centrale.

Nel video di presentazione Ribera Ribell ci spiega come esaltare le caratteristiche di Piatek: la sua arma migliore in fase di dribbling è sicuramente il doppio passo, realizzabile muovendo l'analogico destro a destra e sinistra, per liberare l'attaccante al tiro.

Se avete bisogno di un centravanti piuttosto completo date una possibilità a Piatek, dotato anche di ottimi valori nella resistenza e soprattutto nello stacco, che gli permettere di essere letale anche sui palloni alti.

Anche gli amanti della modalità carriera possono considerare l'acquisto di Piatek: il bomber del Milan può infatti raggiungere un overall potenziale di 81. Non la più grande plusvalenza possibile, ma il polacco parte già da una buona base di valori e potrà regalarvi soddisfazioni nell'arco di più stagioni.

I valori di Piatek sono piuttosto equilibrati in ogni caratteristica: nonostante la grande fisicità mantiene comunque una buona velocità, ma il pezzo forte è sicuramente la fase conclusiva con ottimi valori in finalizzazione e potenza tiro. Un dribbling non esaltante e le due stelle piede debole rappresentano invece gli unici due punti deboli.