Gioia per Ibrahimovic: l'Hammarby vince la Coppa di Svezia

L'infortunio al ginocchio gli impedirà di partecipare a Euro 2020, così a strappare un sorriso a Zlatan Ibrahimovic è l'Hammarby, club di cui detiene una quota di minoranza.

La squadra svedese ha infatti vinto la Coppa nazionale sotto gli occhi di Ibrahimovic, presente in tribuna per assistere alla finale contro l'Hacken.

L'Hammarby ha avvuto la meglio solo ai calci di rigore dopo che i tempi supplementari si sono chiusi sul risultato di 0-0. La Coppa di Svezia è il primo titolo conquistato dal club da quando Ibrahimovic ha acquistato le quote nel 2019.

Un momento che l'attaccante del Milan ha voluto celebrare sui social con tanto di post e diretta Instagram.

"Questa vittoria significa molto, è per questo che giochi. Le finali si vincono: non importa come giochi, le finali le devi vincere".