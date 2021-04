I giocatori del Liverpool si schierano contro la Superlega: "Non la vogliamo"

La Superlega, annunciata nella serata di ieri, rischia di chiudere già i battenti nel giro di 24 ore. Nelle ultime ore sono arrivati i clamorosi dietrofront di alcune delle squadre che, inizialmente, avevano dato il loro consenso per dare vita alla nuova rassegna continentale.

E invece, ecco servito il dietrofront: il Chelsea e il Manchester City hanno prontamente inserito la retromarcia e si sono chiamati fuori dalle dinamiche del nuovo format europeo.

Tutti i giocatori del #Liverpool hanno pubblicato lo stesso messaggio contro la Superlega:



"Non ci piace e non vogliamo che accada. Questa è la nostra posizione unanime. La nostra dedizione per questo club e per i suoi sostenitori è assoluta e incondizionata”. pic.twitter.com/0c7VWWQJT5