Giampaolo un vecchio pallino del Torino: spunta il suo nome per la panchina

Il Torino sta pensando a Marco Giampaolo per il futuro. L’ex tecnico del Milan, già in passato è stato nel mirino dei granata.

Quella di Marco Giampaolo al è stata un’avventura durata solo pochi mesi, nonostante un epilogo che in pochi avrebbero probabilmente solo immaginato però, l’ex tecnico rossonero continua ad avere moltissimi estimatori e presto potrebbe tornare alla guida di una squadra importante.

Tra coloro che sognano Giampaolo alla guida della propria squadra c’è anche Urbano Cairo. Come riportato da ‘Tuttosport’, il presidente del segue il tecnico da oltre dieci anni e solo un insieme di fattori non ha portato in passato a quel matrimonio del quale spesso si è parlato.

Il Torino ha pensato all’allenatore in varie occasioni, anche prima dell’arrivo di Ventura e subito dopo la conclusione del suo ottimo ciclo ed ora quell’idea è tornata a farsi forte.

Altre squadre

L’approdo all’ombra della Mole del nuovo direttore sportivo Vagnati (con lui arriverà anche il suo fidato braccio destro Gianmario Specchia, che farà da coordinatore dello scouting), porterà con se molte novità. I sondaggi per quegli elementi sui quali puntare a partire dalla prossima stagione sono già partiti, compresi quelli per arrivare proprio a Giampaolo.

Il tecnico è attualmente ancora legato al Milan da un contratto da due milioni di euro a stagione che scadrà nel 2021 e, sebbene sia il preferito, non è l’unico nome nella lista dei futuri papabili tecnico del Torino.

La riconferma di Moreno Longo sembra al momento complicata, ma qualora si dovesse tornare a giocare per chiudere la stagione, avrà comunque la possibilità di giocarsi le sue carte.

Più sullo sfondo restano altri candidati come Juric, Pioli (la cui permanenza al Milan non è certa), Semplici (che con Vagnati ha fatto benissimo alla ), mentre D’Aversa sembra blindatissimo dal .