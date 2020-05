Germania verso l'accordo per ripartire: il 15 maggio la data buona

Secondo l'agenzia di stampa 'Reuters', la Bundesliga potrebbe ripartire il 15 maggio: accordo vicino con i vertici politici.

C'è grande attesa in per l'annuncio che domani il Governo federale darà in merito alla ripartenza della , sospesa a inizio marzo per far fronte alla grave emergenza Coronavirus che si è abbattuta in Europa e nel resto del mondo.

Secondo quanto rivelato dalla nota agenzia di stampa 'Reuters', la data buona per il ritorno in campo dovrebbe essere venerdì 15 maggio.

I rappresentanti federali e statali sarebbero d'accordo nel dare il definitivo via libera per il calcio nel Paese teutonico, dove il numero di infetti e deceduti è di gran lunga minore rispetto ad altre nazioni come l' .

La Bundesliga sarebbe così il primo grande campionato europeo a ripartire dopo la decisione forte presa dai vertici del calcio francese di interrompere definitivamente la , assegnando il titolo al e comunicando la lista delle squadre qualificate alle coppe europee per meriti sportivi, secondo la classifica maturata fino a poco prima della sospensione.

Le squadre tedesche si stanno già allenando da alcune settimane seguendo le linee guida fissate nel protocollo di sicurezza e i risultati sono evidenti: dei 1724 tamponi effettuati tra i tesserati delle 36 società di Bundesliga e Zweite , solo 10 sono risultati positivi.