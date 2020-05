Ripresa del calcio in Germania, la DFL: "10 positivi tra Bundesliga e Zweite Liga"

La DFL ha annunciato la positività di 10 tamponi sui 1724 effettuati tra i club di prima e seconda divisione: a breve la seconda ondata di test.

Già da diversi giorni in le società hanno ripreso gli allenamenti: divisione in gruppi dei giocatori che lavorano in fasce orarie prestabilite, nel completo rispetto del protocollo di sicurezza che prevede il distanziamento sociale.

A differenza della che ha optato per l'interruzione definitiva della , il Paese teutonico è pronto a far ripartire la nelle prossime settimane: praticamente impossibile che ciò avvenga il 9 maggio - come proposto inizialmente -, il via libera potrebbe arrivare per il 16 o il 23. Decisione del Governo attesa per la giornata di mercoledì.

Intanto la DFL ha comunicato i dati relativi ai 1724 tamponi effettuati tra le 36 società di Bundesliga e Zweite , che hanno coinvolto giocatori e altro personale di squadra come i fisioterapisti e i componenti degli staff tecnici: sono solo 10 i casi di positività, pari allo 0,58% del campione.

Altre squadre

Il Colonia, che nei giorni scorsi aveva annunciato tre casi di positività, oggi ha comunicato che tutti i test fatti domenica sono fortunatamente negativi.

Secondo la stampa tedesca, inoltre, ben 14 club di Bundesliga su 18 sarebbero risultati negativi al Coronavirus, in attesa dell'esito degli esami di , Moenchengladbach e .

La seconda ondata di test avverrà in questa settimana, con l'obiettivo di ridurre la probabilità che emergano i cosiddetti risultati 'falsi negativi', impossibili da escludere a priori.