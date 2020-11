Genoa-Torino, le formazioni ufficiali: Belotti c'è

Pellegrini, Zajc e Rovella titolari nel Genoa, fuori Criscito. Torino a sorpresa con Singo, Gojak e Murru, in attacco dal 1' Verdi.

GENOA (4-3-1-2): Perin; Ghiglione, Goldaniga, Zapata, Pellegrini; Rovella, Badelj, Lerager; Zajc; Scamacca, Pjaca.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Murru; Gojak, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti.

Si chiude la terza giornata di con - , rinviata un mese fa a causa della pandemia di coronavirus che aveva pesantemente colpito la squadra ligure. Al Ferraris punti fondamentali in chave salvezza per Maran e Giampaolo.

Genoa schierato con il 4-3-1-2, in cui Scamacca, reduce dal goal nel Derby, affianca Pjaca in attacco. Zajc gioca sulla trequarti, mentre Rovella, lanciatissimo, gioca titolare con Lerager e Badelj. In porta c'è Perin, difeso da Ghiglione, Goldaniga, Zapata e Pellegrini.

Belotti regolarmente titolare nel Torino insieme a Verdi, c'è Lukic alle loro spalle. Tra i pali Sirigu, retroguardia composta da Singo, Bremer, Lyanco e Murru. A centrocampo Giampaolo sceglie come interni del suo 4-3-1-2 Gojak, Rincon e Linetty.