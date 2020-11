Probabili formazioni Genoa-Torino: dubbio Belotti per Giampaolo

A Marassi Giampaolo cerca punti per riscattare un inizio difficile, sperando di avere il suo Capitano. Maran punta su Pjaca e rilancia Scamacca.

A distanza di quasi un mese dal rinvio, si gioca - . La partita di , l'unica finora rimandata per motivi di Covid-19, si recupera alle 17.00 a Marassi tra due squadre in due situazioni differenti.

Maran e i suoi vengono da un pareggio nel derby contro la che ha restituito fiducia dopo la sconfitta interna con l' . La squadra è ormai al completo dopo il focolaio scoppiato nello spogliatoio e punta a riilanciarsi. Finora 5 punti in 5 partite.

Il Torino, invece, di punti ne ha soltanto uno, frutto di un pareggo contro il che lascia i granata a fondo classifica, pari soltanto con il . Viene da un amaro 3-4 interno con la , maturato nel recupero.

Per la sfida di oggi, il Grifone confermerà in gran parte la formazione che si è vista nel derby, con il 4-3-1-2. Le novità potrebbero essere Luca Pellegrini a sinistra per Criscito non al meglio, Behrami al posto di Lerager e in attacco Pjaca in ballottaggio serrato con Pandev.

Giampaolo dovrà invece valutare Andrea Belotti, che non è al meglio: il provino sarà decisivo. In caso di forfait, sarà Verdi a fare coppia con Bonazzoli. Potrebbe essere l'unico cambio rispetto alla formazione vista con la Lazio, a meno che Nkoulou non scalzi Lyanco in difesa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA-TORINO

GENOA (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, C. Zapata, Lu. Pellegrini; Rovella, Badelj, Behrami; Zajc; Scamacca, Pjaca.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti.