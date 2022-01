Clamoroso al Genoa: Shevchenko a rischio esonero dopo il ko con lo Spezia

Potrebbe costar cara ad Andrij Shevchenko la sconfitta patita dal Genoa nel derby ligure contro lo Spezia che si è disputato a ‘Marassi’ nel 21° turno di Serie A.

Secondo quanto riportato da ‘Telenord’ infatti, il tecnico ucraino, che sin qui non ha vinto una sola partita in Serie A, sarebbe a serio rischio esonero.

L'articolo prosegue qui sotto

In attesa di capire come si evolverà la situazione, iniziano già a circolare i primi nomi per la sua sostituzione. Al suo posto potrebbe tornare Davide Ballardini, allenatore che proprio Shevchenko ha sostituito ad inizio novembre, ma non sono da escludere né l’opzione Maran né quella di una terza scelta.

Shevchenko, che contro lo Spezia non è andato in panchina poiché di nuovo positivo al Covid, in Serie A ha totalizzato 3 pareggi e sei sconfitte in nove partite, mentre ha ottenuto un successo in Coppa Italia contro la Salernitana.