Genoa, Schone debolmente positivo al Coronavirus

Lasse Schone, dai tamponi effettuati dopo il 'caso' Perin, è risultato debolmente positivo al Coronavirus e isolato: squadra partita per Napoli.

Dopo Mattia Perin, nuovo caso di Covid in casa . A ridosso del match col , anche Lasse Schone è risultato positivo.

Il centrocampista danese, ovviamente fuori dai convocati per la trasferta del San Paolo, come riporta l'ANSA è 'debolmente' positivo ed è stato posto in isolamento secondo il protocollo vigente.

Schone è risultato positivo dopo il secondo giro di tamponi effettuati in seguito al 'caso' Perin: nel primo, negativi tutta la rosa e lo staff.

Altre squadre

Il Genoa, che non potrà contare sull'ex , è partito alla volta di Napoli dove oggi alle 18 sfiderà gli azzurri in campionato.