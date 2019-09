Genoa, Saponara ancora ai box: problemi al flessore per lui

Ancora in attesa dell’esordio in campionato con il Genoa, Riccardo Saponara si ferma ancora: per lui problemi al flessore.

Ha rappresentato uno dei colpi più importanti messi a segno dal nel corso della sessione estiva di calciomercato, di fatto però il suo campionato non è ancora iniziato.

Riccardo Saponara, dopo aver bagnato con un goal l’esordio in maglia rossoblù in Coppa contro l’Imolese, è finito ai box a causa di alcuni problemi muscolari che non sono stati ancora messi alle spalle.

Il centrocampista, arrivato dalla dopo un’avventura in prestito alla , a metà agosto è stato fermato da una lesione di primo grado al bicipite femorale destro e, sebbene si fosse parlato di uno stop di non più di due settimane, al momento il suo rientro in campo non è ancora avvenuto.

Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, Saponara, che ha saltato le prime due sfide di campionato, nelle scorse ore si è fermato nuovamente a causa di un problema ad un flessore, tanto che Andreazzoli ha deciso di non rischiarlo nell’amichevole giocata venerdì sera contro l’Entella.

Ancora non noti i nuovi tempi di recupero, non resta che capire che sarà disponibile per la ripresa del campionato e quindi per la gara in programma a Genova il prossimo 15 settembre contro l’.