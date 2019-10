Genoa, Andreazzoli a rischio: spunta l'idea Thiago Motta

Sempre più traballante la panchina di Andreazzoli al Genoa, e il nome nuovo di Preziosi potrebbe essere Thiago Motta.

L'avventura di Andreazzoli alla guida del potrebbe essere arrivata già al termine dopo sole sei giornate di , il patron Preziosi, secondo quanto riportato da 'Il secolo XIX', avrebbe già pensato al nome del possibile sostituto: Thiago Motta . L'ex centrocampista italo-brasiliano è, infatti, libero dopo aver concluso brillantemente la sua esperienza come allenatore delle giovanili del e potrebbe essere un nome assai gradito dai tifosi del Grifone .

I 5 punti in sei giornate della squadra di Andreazzoli sono fonte di malumore per la dirigenza genoana, che dall'ex allenatore dell' si aspettava risultati importanti ottenuti con quel calcio propositivo e coraggioso che ha mostrato in toscana, e in queste ore starebbe meditanto sul suo possibile esonero. Per prenderne il posto il nome nuovo di queste ore è Thiago Motta, che con la maglia rossoblu ha conquistato i tifosi con le sue geometrie e il suo carisma.

Ieri alle telecamere di 'Canal+' è stato proprio Thiago Motta in persona a rivelare la sua volontà di allenare una squadra in questa stagione e ad ammettere di essere in contatto con alcune squadre europee, rivelando inoltre il suo sogno per la carriera da allenatore appena iniziata:

"Ve lo dico, allenare il PSG è il mio obiettivo, qualcosa che mi da l'energia per andare avanti a lavorare, con tutto il rispetto per i tifosi, la società e l'allenatore attuale che sta facendo un bel lavoro".

Il sogno dell'ex centrocampista di Genoa e , dove è stato fra i protagonisti del triplete, è quello di allenare un giorna la squadra più importante di , ma intanto il suo nome è sempre più caldo in orbita Genoa: il suo profilo sarebbe ancora più gradito a Preziosi rispetto ai nomi accostati al Grifone nei giorni scorsi, come Gattuso e Pioli.