Genoa-Ranocchia, c'è l'accordo: pronto un contratto biennale

Andrea Ranocchia si prepara a lasciare l'Inter per tornare al Genoa dopo quasi 10 anni. Il trasferimento può avvenire senza costi.

Dopo quasi 10 anni, Andrea Ranocchia può riabbracciare un vecchio amico: il , in cui ha miltato nella stagione 2010/11 prima di trasferirsi all' . Quasi fatta per il ritorno a Genova del centrale umbro: il matrimonio, insomma, s'ha da fare.

Su Ranocchia nei giorni scorsi era segnalato il , ma è il Genoa ad aver premuto davvero sull'acceleratore. Tanto che, secondo la 'Gazzetta dello Sport', con il giocatore è già stato trovato un accordo per un contratto biennale.

Pochi problemi anche con l'Inter: i rapporti tra il Genoa e il club nerazzurro sono ottimi e ciò, con ogni probabilità, farà sì che il trasferimento di Ranocchia a Genova possa avvenire senza costi per il Grifone.

Altre squadre

Nel giorno in cui compie 127 anni, il club più antico d' continua le grandi manovre per rinforzare la rosa a disposizione di Rolando Maran. Nel mirino c'è sempre lo svincolato Borja Valero, il cui arrivo però potrebbe portare all'addio di Schone.

Il più vicino di tutti, intanto, resta l'atalantino Lennart Czyborra. Il tedesco era ormai del , prima che il COVID rallentasse e poi facesse saltare l'operazione. E ora ha scelto il Genoa: prestito biennale con obbligo di riscatto.