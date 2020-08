Niente Cagliari per Czyborra: colpa del Coronavirus

Lennart Czyborra non giocherà nel Cagliari: trasferimento saltato a causa del Coronavirus che ha colpito il giocatore tedesco dell'Atalanta.

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Lennart Czyborra al : operazione apparecchiata sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto bloccato proprio sul più bello.

Il motivo non è di natura tecnica ma, come rivelato dal 'Corriere dello Sport', c'entra con il famigerato Coronavirus: il calciatore tedesco è risultato positivo e questo 'dettaglio' ha impedito all' di cederlo alla compagine sarda.

Il Cagliari si è subito cautelato richiamando Pajac dal prestito al : il croato sarà valutato da Di Francesco che indicherà a Giulini il da farsi, se procedere con un'altra trattativa oppure puntare sull'esterno.

Altre squadre

Coronavirus che si è reso già triste protagonista della stagione del Cagliari, alle prese con le positività di Despodov, Bradaric, Cerri e Ceppitelli, oltre ai due isolamenti fiduciari che hanno coinvolto la rosa rossoblù.