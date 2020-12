Genoa-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Genoa sfida in casa il Milan nella 12ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

GENOA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 16 dicembre 2020

16 dicembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Genoa di Rolando Maran sfida in casa il Milan capolista di Stefano Pioli nella 12ª giornata infrasettimanale della . I milanesi, in vetta alla classifica imbattuti con 27 punti, e un cammino di 8 vittorie e 3 pareggi, iniziano a sentire il fiato sul collo delle inseguitrici, e dopo il 2-2 col a San Siro non possono permettersi ulteriori passi falsi se non vorranno farsi raggiungere.

Segui Genoa-Milan in diretta streaming su DAZN

I liguri, dal canto loro, occupano la penultima posizione con 6 punti, frutto di una sola vittoria, 3 pareggi e 7 sconfitte, e sono alla disperata ricerca di risultati positivi per lasciarsi alle spalle la zona retrocessione.

Altre squadre

I 52 precedenti giocati in Serie A in casa del Grifone sorridono ai rossoneri, che conducono con 19 vittorie, 19 pareggi e 14 affermazioni del Genoa. Quest'ultimo non batte il Diavolo in casa da 3 stagioni: l'ultimo successo risale infatti al 25 ottobre 2016, un 3-0 targato Ninkovic, Kucka e Pavoletti che premiò la squadra allora guidata da Juric, vittoriosa su quella di Montella.

Il Diavolo si è invece aggiudicato gli ultimi 3 confronti al Ferraris, incluso il più recente disputato il 5 ottobre 2019 (1-2 con vantaggio genovese di Schöne e rimonta dei rossoneri di Giampaolo targata Theo Hernández e Kessié). Il Genoa viene da 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 gare, il Milan ha collezionato 3 vittorie e un pareggio col Parma nei precedenti 4 impegni nel torneo.

Marko Pjaca è il miglior marcatore dei rossoblù con 3 goal, Zlatan Ibrahimovic è il capocannoniere della Serie A assieme a Cristiano Ronaldo con 10 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Milan- : dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GENOA-MILAN

Genoa-Milan si disputerà la sera di mercoledì 16 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita, che sarà la 105ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

La gara Genoa-Milan sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Il confronto del Ferraris sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre, se lo vorranno, seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Attraverso DAZN sarà possibile seguire Genoa-Milan in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili come smartphone e tablet, previo scaricamento della app, disponibile per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale del servizio.

Dopo il fischio finale, gli highlights della partita e l'evento integrale saranno a disposizione degli utenti per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Collegandovi suavrete la possibilità di seguireancheSul portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Maran potrebbe schierare i suoi con un 4-4-2, riproponendo un assetto di squadra simile a quello visto all'opera contro la . In attacco potrebbe rivedersi Shomurodov assiema a Scamacca. A centrocampo rientra Badelj accanto a Rovella, mentre Lerager e Sturaro dovrebbero agire sulle due fasce. Nella difesa a quattro davanti al portiere Perin la coppia centrale sarà composta da Bani e Masiello, con Goldaniga e Luca Pellegrini terzini. Ancora lunga la lista degli assenti, fra cui spiccano Criscito, l'ex rossonero Cristian Zapata e Biraschi.

L'articolo prosegue qui sotto

Problemi di formazione per Pioli, che non potrà disporre per la trasferta in terra ligure anche di Gabbia e Bennacer, infortunatisi nell'ultima gara contro il Parma, mentre è ancora incerto il recupero di Ibrahimovic e Kjaer. L'emergenza è soprattutto al centro della difesa: il millennial Kalulu dovrebbe essere confermato in coppia con capitan Romagnoli, con Calabria e Dalot a giocarsi una maglia sulla destra e Theo Hernández a sinistra. Fra i pali ci sarà Gigio Donnarumma, mentre in mediana toccherà a Tonali rimpiazzare il regista algerino e far coppia con Kessié. In attacco Rebic agirà nuovamente da prima punta, sulla trequarti spazio dal 1' a Saelemaekers e Rafael Leao accanto a Calhanoglu.

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella, Sturaro; Scamacca, Shomurodov.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Rebic.