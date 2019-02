Genoa-Lazio 2-1: Sanabria e Criscito, rimonta Grifone

La Lazio esce sconfitta da Marassi nonostante il goal iniziale di Badelj: nella ripresa a segno Sanabria e Criscito a tempo scaduto.

Il Genoa batte in rimonta per 2-1 la Lazio a Marassi e conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza. A segno Badelj nel primo tempo, Sanabria e Criscito nella ripresa, quest'ultimo in pieno recupero. Laziali a quota 39 in classifica, a -5 dal quarto posto attualmente occupato dal Milan.

Ritmi bassi e poco spettacolo nella prima mezz'ora, con entrambe le squadre che faticano ad impostare un'azione d'attacco ordinata e non riescono ad andare alla conclusione.

A svegliarsi per primo è il Genoa, vicino al goal con Rolon (mezza rovesciata da posizione ravvicinata) e Sanabria (diagonale sinistro dentro l'area di rigore), le cui esultanze vengono strozzate in gola da due prodigiosi interventi di Strakosha.

La Lazio tenta di sfruttare le ripartenze, ma non ci riesce praticamente mai per imprecisione o perchè colta in off-side. Il vantaggio arriva grazie alla splendida triangolazione palla a terra Badelj-Immobile, che porta al goal del croato.

Nella ripresa (più vivace a livello di ritmo), nonostante i cambi, il Grifone non riesce a presentarsi seriamente nei pressi dell'area di rigore biancoceleste. Ad evitare il 2-0 dell'Aquila è prima una prodezza di Radu su Correa e dopo la traversa sul destro di controbalzo di Badelj.

La squadra di Prandelli però, grazie agli ingressi in campo di Pandev e Bessa, che danno maggiore tecnica e vivacità all'azione offensiva, riesce a trovare il pareggio (fortunoso) con Sanabria e nel concitato finale porta a casa addirittura i tre punti col fulminante sinistro di Criscito.

I GOAL

44' BADELJ 0-1 - Triangolazione in area di rigore, il croato riceve palla da Immobile e segna col destro a giro dopo aver superato l'avversario con una finta.

75' SANABRIA 1-1 - Mischia in area di rigore, Lucas Leiva nel tentativo di rinviare trova la gamba dell'ex Betis, che da posizione ravvicinata non lascia scampo a Strakosha.

90' CRISCITO 2-1 - Respinta corta della difesa laziale, sinistro fulminante di controbalzo che si infila all'angolino basso.

IL TABELLINO

GENOA-LAZIO 2-1

MARCATORI: 44' Badelj (L), 75' Sanabria (G), 90' Criscito (G)

GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi (88' Pedro Pereira), Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic (56' Pandev), Rolon, Lazovic (46' Bessa); Kouame, Sanabria.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (72' Bruno Jordao); Marusic, Romulo (64' Lucas Leiva), Badelj, Cataldi, Lulic; Correa; Immobile (55' Caicedo).

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Patric, Romero, Badelj, Pandev, Criscito

Espulsi: nessuno