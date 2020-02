Il Genoa riabbraccia Iago Falque: contro la Lazio ci sarà

Iago Falque sta per tornare in campo dopo la lunga assenza: è pronto a dare il suo contributo in Genoa-Lazio con l'esordio in maglia rossoblu.

Finora il ha dovuto fare a meno di lui e, fortunatamente per mister Nicola, i risultati non ne hanno risentito: Iago Falque non è ancora riuscito a fare il suo secondo esordio col 'Grifone' ma l'attesa sta per finire.

Come riportato da 'Tuttosport', lo spagnolo sarà convocato per il match della prossima giornata in programma al 'Ferraris' contro la e con ogni probabilità potrà scendere in campo per dare il proprio contributo alla causa.

Un rientro che si concretizzerà a tre mesi e mezzo dall'ultima apparizione in campionato di Iago Falque, datata 30 ottobre (23 minuti all'Olimpico, avversaria sempre la Lazio).

Alla trasferta di non ha partecipato causa influenza, già smaltita per la gioia dei tifosi che ora iniziano a credere nella salvezza: il quart'ultimo posto occupato dalla dista solo un punto e le due vittorie di fila hanno ridato fiducia all'ambiente.

C'è ottimismo anche per i recuperi di Schöne, Pandev e Behrami, mentre restano da valutare sia Romero che Radovanovic: in particolare il centrocampista serbo sembra quello più a rischio forfait. Nicola non potrà sicuramente contare su Sturaro che verrà fermato dal Giudice Sportivo.