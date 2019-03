Genoa-Frosinone: diretta streaming gratis

Guarda Genoa-Frosinone in diretta streaming gratis su DAZN attivando il mese gratuito.

Il Genoa di Cesare Prandelli sfida il Frosinone di Marco Baroni in uno dei match della domenica pomeriggio della 26ª giornata di Serie A. I liguri, reduci da 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 gare, cercano conferme in casa, mentre i ciociari, che hanno collezionato un successo e 2 ko di fila nelle ultime 3 giornate, sperano in un risultato positivo che alimenti le spera

Segui live e in esclusiva Genoa-Frosinone su DAZN. Attiva subito il tuo mese gratis

Christian Kouamé con 4 reti realizzate in 25 presenze è il giocatore più prolifico dell'attuale rosa rossoblù, sebbene Krzysztof Piatek, passato al Milan a gennaio, resti il giocatore più prolifico in questa stagione con13 marcature in 19 presenze sotto la Lanterna. Camillo Ciano è invece il miglior realizzatore fra i giallazzurri con 7 reti in 22 gare giocate. Genoa dodicesimo in classifica a quota 29 punti assieme al Parma, Frosinone penultimo con 16 punti.

GENOA-FROSINONE DIRETTA STREAMING

La piattaforma di sport in streaming DAZN si è aggiudicata i diritti di 114 partite di Serie A per 3 anni. Fra i 3 match trasmessi per la 26ª giornata del massimo campionato italiano c'è anche Genoa-Frosinone, sfida in programma domenica pomeriggio alle 15.00.

GENOA-FROSINONE DATA E ORARIO

Attivando, potrete vedere gratis Genoa-Frosinone e tutti gli altri eventi trasmessi. Concluso il primo mese, sarà possibile continuare a usufruire del servizio al costo di 9.99 euro mensili. In qualunque momento gli utenti, se lo vorranno, potranno disdire il loro abbonamento senza costi aggiuntivi.

Genoa-Frosinone si disputerà il pomeriggio di domenica 3 marzo 2019 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Fischio d'inizio previsto per le ore 15.00.