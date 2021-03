Genoa-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Genoa-Fiorentina, partita valida per la 29ª giornata di Serie A: tutto sulle scolte dei due tecnici e su come assistere alla sfida in tv e streaming.

GENOA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Fiorentina

Genoa-Fiorentina Data: 3 aprile 2021

3 aprile 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport (numero 255 del satellite e 486 del digitale terrestre)

Streaming: Sky Go e NOW

La Serie A riprende il suo corso con le partite valide per la 29ª giornata, tra cui figura quella tra Genoa e Fiorentina. Sono due squadre separate da soli 2 punti in classifica, che per entrambe presenta un margine al momento rassicurante sulla zona retrocessione.

La formazione allenata da Ballardini è reduce dalla vittoria in rimonta contro il Parma, che ha permesso ai grifoni di allontanarsi dalle zone calde della graduatoria e di terminare un periodo non semplice con 2 punti nelle ultime 4 giornate.

Momento decisamente più critico per la Fiorentina, che ha dovuto fare i conti con le dimissioni di Cesare Prandelli. Al suo posto è tornato Beppe Iachini, esonerato dopo lo 0-0 in trasferta a Parma del girone d'andata. Viola a +7 dal Cagliari terz'ultimo e vogliosi di riscattare la caduta interna per mano del Milan.

Nel girone d'andata, liguri e toscani si sono confrontati il 7 dicembre in una sfida incerta fino all'ultimo secondo. Il match è terminato 1-1, grazie ai goal messi a segno da Pjaca e Milenkovic nella battute conclusive della contesa.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Genoa-Fiorentina: dalle news relative alle formazioni fino alle informazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO GENOA-FIORENTINA

Genoa-Fiorentina è prevista per sabato 3 aprile 2021 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. In questa partita - anche se ormai non è una novità - non ci sarà il pubblico, a causa delle norme create con l'obiettivo di limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Il fischio d'inizio è il programma alle ore 15.00.

La sfida che vedrà opposte il Genoa e la Fiorentina verrà trasmessa solo dall'emittente satellitare Sky, più precisamente sul canale Sky Sport (numero 255 del satellite e 486 del digitale terrestre).

Un'altra possibilità per assistere a Genoa-Fiorentina riguarda la diretta streaming, attraverso l’applicazione Sky Go. Quelli che sono abbonati potranno assistere alla gara grazie a dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet.

Un'ulteriore alternativa è NOW, il servizio di streaming e on demand di Sky che offre la possibilità di vedere molti eventi sportivi (come gli incontri di Serie A) acquistando uno dei pacchetti appositi.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche qui su Goal potrete ricevere aggiornamenti relativi a Genoa-Fiorentina: dalle scelte dei due allenatori fino al racconto minuto per minuto del match, tramite la solita diretta testuale.

Il tecnico del Genoa Ballardini può ormai contare su un 3-5-2 ben collaudato, in cui non dovrebbero esserci molti dubbi in vista della sfida contro la Fiorentina. Davanti a Perin, linea difensiva a tre con Masiello, Radovanovic e Criscito. Regia affidata a Badelj, con Strootman e Zajc ai suoi lati e Zappacosta-Czyborra come coppia di esterni. I ballottaggi principali riguardano il tandem d'attacco, con Scamacca come candidato principale dopo la doppietta al Parma. Al suo finaco dovrebbe giocare Destro, in vantaggio su Shomurodov.

Grande curiosità attorno alla prima Fiorentina dopo il ritorno di Iachini. Quasi scontato l'utilizzo del 3-5-2, con il trio Quarta-Pezzella-Milenkovic davanti a Dragowski. Qualche novità in mediana, con Amrabat e Castrovilli che dovrebbero ritrovare spazio dal primo minuto come interni ai lati del regista Pulgar. In corsa per un posto nel centrocampo viola anche Bonaventura, mentre le fasce dovrebbero essere presidiate da Caceres (avanti nel duello con Malcuit) e Biraghi. Chiudono l'undici titolare Ribery e Vlahovic, a cui viene chiesto il compito di concretizzare la manovra offensiva.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Scamacca. All. Ballardini

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Milenkovic; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini