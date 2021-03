Ballardini confermato dal Genoa: "Rimarrà anche l'anno prossimo"

Il ds del Genoa, Francesco Marroccu, conferma la fiducia a Ballardini e apre ad una permanenza di Scamacca: "Proveremo a trattenerlo".

Quando ha preso le redini del Genoa, la squadra si trovava sul fondo della classifica con la miseria di sette punti: con Davide Ballardini alla guida, il 'Grifone' ha infilato 24 punti in 15 gare di campionato, rialzandosi in maniera decisa e ipotecando una salvezza che a dicembre pareva quasi impossibile.

Un lavoro straordinario riconosciuto dalla società di Enrico Preziosi che, per bocca del direttore sportivo Francesco Marroccu, ha confermato l'allenatore di Ravenna anche per la prossima stagione. Ecco le sue parole rilasciate a 'Telenord'.

"La scelta è già stata fatta. Ci sono le carte, i contratti e gli adeguamenti, poi la logica dice che Ballardini ha assunto la guida del Genoa quando aveva 7 punti... Mettere in discussione il prosieguo del rapporto non è un argomento che va trattato. Ballardini rimarrà come logica conseguenza delle cose, è un argomento fuori contesto. Questa classifica è frutto di un lavoro importante e bisogno dare atto a chi è l'artefice".

Scamacca è in prestito dal Sassuolo, ma non è da escludere che possa rimanere in Liguria anche nella stagione 2021/2022.