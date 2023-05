Gazzetta dello Sport - Spalletti-Napoli, il grande freddo: gelo con De Laurentiis

Sembra essersi raffreddato il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti: il presidente comunque è convinto di aver blindato il tecnico.

La storia è già stata già scritta, adesso non resta che disegnare il futuro. Il Napoli, dopo aver dominato il campionato e messo in bacheca il suo terzo Scudetto, adesso è chiamato ovviamente a programmare la prossima stagione.

Sulla carta si tratta di un qualcosa di tutt’altro che impossibile, se non fosse che nelle ultime settimane sembra essersi fatto via via sempre più freddo il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, venerdì scorso c’è stato un incontro a cena tra le parti che non ha portato probabilmente agli esiti sperati. Il presidente del Napoli ha già annunciato da tempo di aver blindato il tecnico per la prossima stagione avendo fatto valere un’opzione a propria disposizione, ma sul tavolo ci sarebbero ancora delle questioni da chiarire.

Il discorso non è da ricondurre a questioni economiche, visto che Spalletti non ha fatto richieste in tal senso, ma a garanzie dal punto di vista tecnico. L’allenatore vuole dunque certezze legate al progetto, mentre il presidente ritiene di essere tutelato da un contratto.

Qualora tra le parti dovesse verificarsi una rottura, Spalletti non solo sarebbe chiamato a pagare diverse penali, ma potrebbe anche correre il rischio di doversi fermare per un anno. Parlare però adesso di un epilogo così estremo è prematuro ed anzi non va dimenticato che De Laurentiis ed il suo allenatore sono legati da un qualcosa che va oltre gli accordi ed i contratti: entrambi riconoscono all’altro grandi capacità e sono proprio queste capacità, tecniche da un lato ed imprenditoriali dall’altro, che hanno portato il Napoli a scrivere una delle pagine più belle della sua storia.

Le prossime settimane diranno di più, così me si saprà di più del futuro di un altro grande artefice della cavalcata azzurra: Cristiano Giuntoli.

La prossima settimana si incontrerà con De Laurentiis per confermare la sua decisione di andare via nonostante sia legato al club da un contratto che scadrà nel giugno 2024. Dopo otto anni il rapporto potrebbe chiudersi senza strappi clamorosi, ma nulla è scontato.