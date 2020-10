Gazzetta dello Sport - Rabbia Lautaro in Genoa-Inter: ce l'aveva con Bastoni

Svelato il destinatario dell'arrabbiatura di Lautaro Martinez: Bastoni, autore di un lancio sbagliato. Conte glissa: "Qualche parolina può scappare".

Una piccola macchia, nulla di più. Ma si sa: uno spruzzo di nero su uno sfondo completamente bianco risalta più di quanto dovrebbe. E lo stesso è accaduto con Lautaro Martinez, i cui pugni alla panchina dopo la sostituzione nella gara vinta dall' contro il non sono passati inosservati.

Ora, ecco la ricostruzione. L'ha effettuata la 'Gazzetta dello Sport', secondo cui il destinatario della rabbia di Lautaro ha un nome e un cognome: Alessandro Bastoni. Colpa di un lancio sbagliato dalle retrovie da parte del difensore, che con maggiore precisione avrebbe mandato in porta l'argentino. Il quale, appunto, una volta richiamato in panchina non è riuscito a contenere la propria rabbia.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Come emerso ieri sera, poi, Lautaro se l'è presa un po' con tutti, pure con Conte e con Eriksen, riuscendo solo in un secondo momento a riacquistare la calma. Anche se lo stesso tecnico, nella conferenza stampa post partita, non ne ha fatto un dramma.

"Me l'ha detto ora Crippa (il capo ufficio stampa, ndr), ma non credo fosse arrabbiato con me. Abbiamo un ottimo rapporto. Forse è successo qualcosa in campo con un compagno, ma i calciatori poi dimenticano ciò che è accaduto. A volte qualche parolina può scappare, l'importante è chiarirsi. Alla fine della partita sono più amici di prima".

Lautaro spera di dimenticare completamente martedì sera, in casa dello , quanto accaduto a Genova. In dovrebbe toccare a lui in coppia con Lukaku, diversamente dal primo tempo della gara col Gladbach. La speranza dell'Inter è che l'arrabbiatura di ieri si trasformi in energia positiva in chiave .