Genoa-Inter, Lautaro nervoso: prende a pugni la panchina dopo il cambio

Nervosismo per Lautaro: sostituito da Pinamonti, il 'Toro' ha sfogato la sua rabbia prendendo a pugni la panchina.

Clima teso in casa , protagonista negativo Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, richiamato in panchina da Conte a venti minuti dalla fine sul risultato di 0-1 per i nerazzurri, non ha preso bene il cambio.

Lautaro, come raccontato da Beppe Bergomi su 'Sky Sport', ha avuto un duro botta e risposta prima con Eriksen e poi con Conte. Infine ha sfogato la sua rabbia prendendo a pugni la panchina.

"Non è bello quello che abbiamo visto da parte di Lautaro. Conte lo ha richiamato e lui ha risposto più volte all’allenatore, dopo una prima discussione anche con Eriksen. Ha discusso anche con altre persone in panchina, non va bene”.

Il Toro, che era partito dalla panchina in mercoledì sera, si aspettava forse di restare in campo fino al 90' vista anche l'assenza di Sanchez. Conte invece ha preferito inserire al suo posto Pinamonti.