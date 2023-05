Gazzetta dello Sport - Il Milan si concentra sul nuovo centravanti: spunta l’opzione Scamacca

Il Milan è alla ricerca di un attaccante che possa affiancare e poi sostituire Giroud: tra i profili nel mirino c’è Scamacca.

La stagione del Milan deve ancora emettere i suoi verdetti finali, ma in casa rossonera è già ovviamente arrivato il momento di programmare il futuro e gettare le basi per la prossima annata.

In attesa di capire se in sede di mercato si potrà contare sui milioni garantiti dalla partecipazione alla Champions League 2024/2024, è stato già fissato quello che sarà l’obiettivo primario: prendere un centravanti che possa garantire goal e un giorno raccogliere l’eredità di Olivier Giroud.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nelle idee del Milan dovevano essere Origi e Rebic le valide alternative all’esperto bomber francese nel corso di questa stagione, ma entrambi hanno deluso. Per questo motivo gli uomini mercato del club meneghino hanno iniziato a guardarsi attorno e, tra i profili che maggiormente possono fare al caso del Diavolo c’è un giocatore che la Serie A già la conosce alla perfezione: Gianluca Scamacca.

Ricky Massara lo ha visto crescere alla Roma ed ha dunque avuto modo di studiarlo da vicino e la stima nei suoi confronti è confermata dal fatto che già in passato il Milan lo aveva messo nel suo radar. A renderlo irraggiungibile era stata la quotazione che il Sassuolo aveva fatto del suo cartellino, ovvero 40 milioni di euro, ma oggi la storia potrebbe essere diversa.

Approdato la scorsa estate al West Ham, l’attaccante della Nazionale Azzurra, è incappato in una stagione condizionata da un problema ad un ginocchio. Di fatto solo di rado è stato al top della forma e lo scorso 15 aprile si è deciso di risolvere in via definitiva la cosa con un intervento chirurgico con conseguente stop di tre mesi.

La valutazione del suo cartellino potrebbe essersi abbassata, mentre il club londinese sembra già intenzionato a virare su altri bomber. Le possibilità di intavolare la trattativa ci sono (si è parlato anche di un possibile prestito) ma ovviamente tutti i termini andranno discussi nelle giuste sedi e nei giusti tempi.

La strada Scamacca è dunque percorribile, ma non è l’unica. Tra le alternative ci sarebbero anche Morata (altro giocatore che conosce benissimo la Serie A e che sembra arrivato al termine della sua avventura all’Atletico Madrid) e Okafor del Salisburgo.