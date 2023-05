Gazzetta dello Sport - De Laurentiis pensa al dopo Spalletti: contatti con Benitez

Il tecnico spagnolo, già al Napoli dal 2013 al 2015, potrebbe tornare in caso di rottura con Spalletti. Contatti con De Laurentiis.

L'indiscrezione ha del clamoroso: secondo 'La Gazzetta dello Sport' il primo nome per l'eventuale successione di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli è Rafa Benitez.

Secondo quanto riporta il quotidiano rosa, infatti, i contatti tra il presidente De Laurentiis ed il tecnico spagnolo non si sono mai interrotti e potrebbe essere proprio lui a sostituire Spalletti in caso di rottura con l'allenatore che ha riportato lo Scudetto al Napoli dopo più di trent'anni.

Come scritto ieri, d'altronde i rapporti tra Spalletti e De Laurentiis restano freddi se non gelidi. La cena andata in scena tra i due qualche giorno fa non ha affatto dissipato i dubbi sul futuro del tecnico, anzi. Tanto che l'allenatore in conferenza ha rimandato ogni domanda alla società.

In realtà il Napoli ha automaticamente rinnovato il contratto di Spalletti come previsto da una clausola presente sul contratto, il tutto comunicando la cosa al tecnico tramite una lettera. Mossa che non è piaciuta al diretto interessato.

Ecco perché, ad oggi, non è da escludere che le parti decidano di separarsi ed in quel caso come detto il nome più caldo potrebbe essere quello di Benitez.

Lo spagnolo, che ha già allenato il Napoli dal 2013 al 2015 vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, conosce bene l'ambiente e ha la giusta esperienza internazionale per tentare l'assalto alla Champions che ha vinto alla guida del Liverpool.