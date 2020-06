Gazidis incontra il Milan: 50% in meno sugli stipendi di aprile

Incontro tra Gazidis e la squadra a Milanello: l'ad fornisce garanzie su presente e futuro, i calciatori rinunciano al 50% dello stipendio di aprile.

Giornata importante in casa , soprattutto per trovare morale e serenità a ridosso della . Ivan Gazidis ha fatto visita alla squadra, tra chiarimenti e intesa sulla riduzione degli stipendi.

'Sky' ha riferito i contenuti dell'incontro, avvenuto a Milanello, dove l'amministratore delegato si è recato intrattenendosi a colloquio con staff e calciatori anche per chiarire qualche aspetto non proprio lineare emerso negli ultimi mesi. Un appuntamento al quale, come fa sapere la 'Gazzetta dello Sport', non ha partecipato Paolo Maldini.

Gazidis ha fornito garanzie sia sul presente che in chiave futura, dicendosi pronto a far capolino con maggiore frequenza a Milanello e assicurando come Elliott abbia intenzione di investire sia sulla rosa che per il nuovo stadio. Dal canto suo, la squadra ha raggiunto l'accordo sul taglio del 50% degli ingaggi di aprile legato allo stop per l'emergenza Coronavirus.

Altre squadre

Infine da parte di Gazidis un discorso motivazionale in vista della sfida di , chiedendo a tutti di dare il massimo anche per meritarsi l'eventuale conferma nei piani che verranno. Un Milan rinfrancato, sia dentro che fuori dal campo.