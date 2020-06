Corriere dello Sport - Ibrahimovic contro Gazidis: “Non è più il Milan di una volta”

Scambio di battute piuttosto acceso tra lo svedese e l'amministratore delegato rossonero ieri a Milanello.

Zlatan Ibrahimovic scalda il clima a due giorni dal ritorno in campo: i rossoneri affronteranno la in Coppa . Ieri, durante l'allenamento, lo svedese e Ivan Gazidis sarebbero stati protagonisti di un acceso confronto, come riportato dal 'Corriere dello Sport'.

L'amministratore delegato era a Milanello per parlare con la squadra anche del taglio degli stipendi, quando Ibra avrebbe preso la parola provocando il manager rossonero.

“Perché sei stato assente così tanto tempo e ti fai vedere a 48 ore dalla partita per la finale?”

Gazidis si sarebbe scusato, riconoscendo le assenze - non era mai stato al centro d'allenamento dalla ripresa - e affermando che sarà maggiormente presente. Ibra, di nuovo, l'avrebbe incalzato.

“Non è più il di una volta, c’è troppa incertezza”.

La risposta di Gazidis sarebbe stata immediata, relativa alla situazione economica e all'assenza di successi, facendo leva sul percorso lungo e difficile verso il ritorno ai fasti di un tempo. Cilma caldo in casa rossonera.