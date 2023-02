Gasperini non parla, il dg dell'Atalanta Marino: "Sono ricomparsi i fantasmi"

Il direttore generale atalantino critica l'espulsione di Maehle: "Doppio passo indietro, siamo tornati alla stagione 2021/22".

Di nuovo ko in campionato dopo quasi tre mesi. L'Atalanta torna a conoscere il sapore amaro della sconfitta e lascia l'intera posta in palio al Sassuolo, che si impone per 1-0 grazie a una rete segnata da Laurienté nella ripresa. Ma è una serata che i nerazzurri faticheranno a digerire anche per un altro motivo.

Nel mirino c'è l'episodio, molto contestato, dell'espulsione di Maehle poco prima della mezz'ora del primo tempo. L'esterno danese ha perso palla, ha provato a recuperarla ma così facendo ha affondato i tacchetti nella gamba di Berardi. E così il giallo iniziale estratto dall'arbitro Marcenaro si è trasformato, dopo l'intervento del VAR, in rosso.

Gian Piero Gasperini non ha parlato, in un post partita particolarmente teso. E così davanti alle telecamere si è presentato il direttore generale atalantino, Umberto Marino, molto critico nei confronti della decisione di arbitro e VAR.

"In questo momento non c'è un clima di grande serenità - le parole del dirigente a 'Sky Sport' - Sono ricomparsi i fantasmi dello scorso anno, con 12-13 episodi nel girone di ritorno che hanno influenzato la nostra corsa per l'Europa. Alla fine avevamo ragione noi. Sono episodi che poi si sono rivelati determinanti. Il girone d'andata era stato in crescendo a livello arbitrale, ma oggi c'è stato un doppio passo indietro.

Maehle? C'era stato un episodio simile in Spezia-Roma. Questo caso è analogo e il giallo è diventato addirittura rosso su una chiamata del VAR che, secondo me, non ci sta.

La nostra arrabbiatura è legata alla stagione 2021/22, in cui siamo stati fortemente penalizzati. Vorremmo che la linea d'arbitraggio del girone d'andata fosse confermata. Quella dello scorso anno a noi non va bene: piccoli tocchi, simulazioni, tuffi... L'errore ci sta, sbagliano anche i calciatori, i tecnici e i dirigenti. Vorrei che il metro del girone d'andata fosse confermato".