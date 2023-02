Sassuolo-Atalanta, Maehle interviene duramente su Berardi: espulso dopo la review al VAR

La moviola sul cartellino rosso ai danni del difensore dell'Atalanta che tocca il pallone ma che viene espulso dopo la revisione al VAR.

Al minuto 29 di Sassuolo-Atalanta è stato espulso Joakim Maehle per un brutto intervento ai danni di Domenico Berardi.

L'Atalanta stava attaccando sull'out di sinistra proprio con Maehle, che sbaglia uno stop e si allunga il pallone. Cercando di recuperare la sfera in tackle, l'esterno di Gasperini colpisce anche caviglia e piede di Domenico Berardi che era intervenuto in ripiegamento difensivo.

Maehle entrando in scivolata colpisce nettamente prima il pallone, ma in un secondo momento il piede destro del difensore si alza e con i tacchetti colpisce in pieno la tibia sinistra dell'attaccante neroverde.

Il check del VAR parte all'istante con il direttore di gara Marcenaro che viene richiamato al monitor e che, dopo una breve revisione, estrae senza esitazione il cartellino rosso. Gasperini è furioso, ma l'intervento di Maehle è stato giudicato troppo pericoloso. L'Atalanta resta in dieci dalla mezz'ora di gioco.

Secondo Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, il rosso può essere considerato eccessivo così come la revisione al VAR forzata: l'intervento, secondo lui, doveva essere giudicato direttamente in campo valutando l'intensità dell'intervento.