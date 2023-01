Garcia sul futuro di Ronaldo: "Dopo l'Al-Nassr tornerà a giocare in Europa"

Il tecnico dell'Al-Nassr è sicuro riguardo al prosieguo della carriera di Cristiano Ronaldo: "E' tra i migliori, questa non sarà la sua ultima tappa".

Nessun goal nelle prime due presenze ufficiali, tra cui una sconfitta in semifinale di Supercoppa araba: l'impatto di Cristiano Ronaldo con l'Al-Nassr non è stato quello da lui sperato, fatta eccezione per la doppietta contro il PSG di Lionel Messi, arrivata però in occasione di un'amichevole dal forte sapore di pura esibizione.

Il portoghese è ancora a caccia del primo 'vero' goal nella sua nuova avventura: nonostante questo, i complimenti e gli apprezzamenti non tardano a palesarsi.

Stavolta è il turno di Rudi Garcia, allenatore di Ronaldo all'Al-Nassr: secondo il francese, la tappa in Arabia Saudita non sarà l'ultima della carriera dell'ex Juventus, destinato a rientrare nel suo 'habitat naturale', ovvero il calcio europeo.

"E' uno dei migliori giocatori al mondo. Non chiuderà la propria carriera all'Al-Nassr, ma tornerà in Europa".

Parole che stonano un po' con le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Ronaldo al momento della conferenza stampa di presentazione, affermando come il suo lavoro in Europa fosse ormai finito.