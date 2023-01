Il PSG di Messi (a segno) vince a Riyad contro l'All Star saudita di Ronaldo (doppietta e MVP) in amichevole.

Nove goal, tre rigori, una doppietta e un espulso. La partita tra Messi e Cristiano Ronaldo, alla prima di fronte al nuovo pubblico, sembra tutt'altro che un'amichevole.

Sorridono i due protagonisti entrando al King Fahd Stadium di Riyad, ma il primo abbraccio appare istituzionale, freddo e distaccato.

Il PSG del neo Campione del Mondo è in Arabia per l'amichevole di lusso contro la selezione dei due club più importanti della città, l'Al Nassr di Ronaldo e l'Al-Hilal.

Per il match è stato staccato il tagliando più costoso nella storia dello sport: ben 2.6 milioni di euro, andati per fortuna in beneficenza.

Messi e Ronaldo non si affrontavano da 772 giorni e lo hanno fatto oggi per la 37esima volta.

Il Campione del mondo argentino ci mette solo 3' per rovinare la partita di benvenuto di Ronaldo: invito di Neymar, Al Owais esce male e la Pulce insacca. Il portoghese risponde al 6' scappando all'ex compagno Sergio Ramos e provando il sinistro, ma Navas è attento.

Al 25' Messi troverebbe anche l'assist vincente per Mbappe, ma l'arbitro annulla la rete per fuorigioco. Al 32' scontro Ronaldo-Navas in area: il portiere esce fuori tempo con i pugni, CR7 è a terra e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Ronaldo trasforma: è 1-1, come il duello con Messi.

Per Ronaldo è il primo goal nella sua nuova terra, seppur con una selezione e in un'amichevole. Tutto lo stadio grida "sium" e esulta invocando il nome del portoghese. Sugli spalti c'è la festa, in campo il clima è rovente: al 39' espulso Bernat per fallo da ultimo uomo su Al Dawsari. Lo spirito agonistico è sorprendente per un'amichevole, Messi e Ronaldo (35 e 37 anni) ci tengono a questa sfida ed entrambi spesso si fanno vedere spesso anche in fase di non possesso e recupero palla.

Al 43' Marquinhos si inserisce bene, Mbappé gli mette la palla sul piede, lui la tocca e fa 2-1 PSG. Neymar potrebbe segnare la terza rete prima dell'intervallo dopo essersi guadagnato un rigore, ma dal dischetto calcia malissimo e Al Owais blocca la sfera.

E Ronaldo non perdona: all'ultimo pallone del primo tempo, il portoghese stacca di testa e colpisce il palo, si avventa sulla ribattuta e fa 2-2. Doppietta per CR7 prima dell'intervallo, è grande festa a Riyad.

Il PSG, che ha debuttato con la quarta maglia, in avvio di ripresa trova il sorpasso: altro slalom di Mbappé e altro assist, stavolta per Sergio Ramos. Entrambi i centrali del PSG a segno, padroni di casa in svantaggio nonostante l'uomo in più.

Tre minuti e i sauditi pareggiano direttamente da calcio d'angolo grazie al colpo di testa di Jang. Ma non c'è tempo per respirare: quattro minuti dopo nuovo vantaggio PSG con Mbappé che trasforma dal dischetto dopo un fallo di mano di Al Boleahi. Al 61', con la girandola di cambi, finisce la partita dei due "goat", entrambi sostituiti e preservati dai rispettivi allenatori.

Nell'ultima mezz'ora Carrillo va vicino al goal del pareggio, Luiz Gustavo chiude come faceva in gioventù. Il PSG chiude i conti poco più tardi grazie al classe 2002 Ekitike che realizza una grande rete in progressione. L'ultima parola è dell'All Star di casa, che accorcia le distanza grazie a Talisca in pieno recupero. Alla fine la selezione saudita di Ronaldo si arrende, a Riyad vince il PSG per 5-4. Poco male per il portoghese, che torna a casa con il dolce pensiero di aver siglato un goal più di Messi e col premio MVP dell'incontro. Quanto basta per caricarsi in vista del debutto di domenica nel campionato saudita.

PSG-ALL STAR Al-HILAL/AL-NASSR 5-4: IL TABELLINO E LE PAGELLE

PSG-ALL STAR Al-HILAL/AL-NASSR 5-4

MARCATORI: 3' Messi (P), 34' rig. Ronaldo (A), 43' Marquinhos (P), 45+6' Ronaldo, 53' Sergio Ramos (P), 65' Jang (A), 60' rig. Mbappé (P), 78' Ekitike (P), 90+4' Talisca (A)

PSG (4-3-3): Navas 5.5 (62' Donnarumma 6); Hakimi 6 (62' Pembele 6), Marquinhos 6.5 (46' Danilo 6), Ramos 6 (62' Bitshiabu 6), Bernat 4; Soler 5.5, Fabian Ruiz 6 (62' Mendes 6), Sanches 5 (46' Vitinha 6, 85' Kari SV); Neymar 6 (61' Zaire-Emery 6), Messi 7 (62' Housni 6), Mbappe 7.5 (62' Ekitike 6.5).

ALL STAR AL-HILAL/AL-NASSR (4-4-2): Al Owais 6.5; Al Ghannam 5.5 (46' Al Oujami 5.5), Jang 5.5, Al Boleahi 5, Abdulhamid 6; Martinez 6 (61' Carrillo 6), Luiz Gustavo 6 (85' Otayf), Al Khaibari 5.5 (61' Kanno 5.5), Al Dawsari 6 (85' Al Najei SV); Marega 5 (46' Talisca 6), Cristiano Ronaldo 7 (61' Pereira 5.5).

Ammoniti: Navas (P), Al Boleahi (A)

Espulsi: Bernat (P)

Note: al 43' rigore sbagliato da Neymar