Al Ittihad-Al Nassr 3-1: Cristiano Ronaldo fuori dalla Supercoppa araba

Prestazione opaca di Ronaldo, fuori dalla Saudi Super Cup contro l'Al Ittihad. Per CR7 zero goal nelle prime due presenze con l'Al Nassr.

Dopo la doppietta contro Messi, zero goal in due partite per Cristiano Ronaldo con l'Al Nassr.

Contro l'Al Ittihad dell'altro portoghese Nuno Espirito Santo, CR7, alla seconda presenza ufficiale con la nuova maglia e nel match valido per la semifinale di Supercoppa araba, non riesce ad incidere e si rende protagonista di una prestazione spenta e opaca.

Ronaldo sembra spesso girare fuori contesto: ogni tanto prova ad accendere la luce con doppi passi, cross tesi o punizioni, ma i compagni non lo seguono e lui, da solo, non riesce a trovare mai il guizzo giusto.

L'Al Nassr di Rudi Garcia davanti non incide e dietro fa acqua: l'Al Ittihad affonda come un coltello nel burro in occasione di entrambe le reti firmate da Romarinho e Hamdallah. Dopo il primo tempo la squadra di capitan CR7 è già sotto 2-0 contro le tigri d'Arabia: a nulla vale il goal della speranza di Talisca nel secondo tempo. Nel finale per Ronaldo arriva anche la beffa con un duro tackle subito alla caviglia, per fortuna (sembra) senza conseguenze. E nel recupero i gialloneri chiudono i conti segnando anche il terzo gol in contropiede con Shanqeeti.

In finale di Supercoppa contro l'Al Feiha, che a sorpresa ha sconfitto l'altra big Al Hilal, ci va dunque l'Al Ittihad. Il re Cristiano Ronaldo deve già rinunciare al primo trofeo in terra saudita.