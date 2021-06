Galles-Danimarca dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Galles e Danimarca a confronto negli ottavi di finale di Euro 2020: tutto sulle formazioni e su come vedere il match in tv e streaming.

GALLES-DANIMARCA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Galles-Danimarca

Galles-Danimarca Data: 26 giugno 2021

26 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

L'Euro 2020 di Galles e Danimarca prosegue con l'ottavo di finale conquistato dopo aver concluso i rispettivi gironi in seconda posizione.

Più agevole il cammino dei britannici, reduci dai quattro punti conquistati nel gruppo A dietro all'Italia capolista: l'unica sconfitta è arrivata proprio contro gli azzurri all'ultima giornata (1-0, rete di Pessina).

Gli scandinavi hanno dovuto faticare più del previsto per strappare il pass: qualificazione in tasca dopo il convincente successo contro la Russia, successivo alle due sconfitte iniziali maturate con Finlandia e Belgio.

Danesi alla fase ad eliminazione diretta nonostante l'assenza di Christian Eriksen, uno dei giocatori più rappresentativi e rimasto vittima di un attacco cardiaco nella gara d'esordio a Copenaghen.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente su Galles-Danimarca: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO GALLES-DANIMARCA

Galles-Danimarca, il primo degli ottavi di finale, si giocherà sabato 26 giugno 2021 nello scenario della 'Johan Cruijff ArenA' di Amsterdam, in Olanda. Calcio d'inizio previsto per le ore 18.

La gara tra Galles e Danimarca sarà visibile in diretta tv su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Non è prevista la trasmissione in chiaro su Rai 1.

La diretta streaming di Galles-Danimarca sarà disponibile sull'applicazione di Sky Go (servizio riservato agli abbonati Sky) fruibile su dispositivi come smartphone, tablet e pc. Su NOW, invece, si potrà assistere alla programmazione di Sky dopo aver acquistato uno dei pacchetti d'abbonamento offerti dalla piattaforma.

Potrete seguire Galles-Danimarca anche sul nostro sito attraverso la consueta diretta testuale, con il racconto in tempo reale delle migliori azioni provenienti da Amsterdam.

Page potrebbe tornare alla difesa a quattro, complice l'assenza dello squalificato Ampadu: in attacco pronto il rientro dal 1' di Moore, assistito da Bale e James sugli esterni. Ramsey mezzala. Connor Roberts e Ben Davies i due terzini.

Hjulmand verso la conferma della formazione che ha superato in scioltezza la Russia: tridente offensivo con Braithwaite e Damsgaard ai lati di Poulsen. Capitan Kjaer pilastro della difesa con Vestergaard e Christensen.

GALLES (4-3-3): Ward; C. Roberts, Rodon, Mepham, B. Davies; Allen, Morrell, Ramsey; Bale, Moore, James.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Delaney, Højbjerg, Maehle; Braithwaite, Poulsen, Damsgaard.