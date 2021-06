Probabili formazioni Galles-Danimarca: Bale sfida Kjaer

Sfida tra Bale e Kjaer, ma non solo: Galles-Danimarca è anche la partita tra due squadre che possono fare strada.

Il Galles per continuare la sua corsa sorprendente, la Danimarca per ribadire le emozioni dell'ultima gara del girone: in poche parole, sfida niente male tra due squadre che, in maniera non troppo costante, si sono qualificate agli ottavi di finale di Euro 2020.

Reduce dalla sconfitta all'Olimpico contro l'Italia, in dieci, ma con spirito battagliero, la formazione di Page si presenta a quella che è a tutti gli effetti una partita senza un reale favorito con l'incognita Gareth Bale, ancora in ombra rispetto agli altri: dal canto suo, Hjulmand, raggiunta la qualificazione grazie all'1-4 rifilato alla Russia, può contare sulla storia. Nei dieci precedenti tra le due squadre, infatti, nessun pareggio: sei vittorie per la Danimarca, quattro per il Galles.

Nel Galles, che deve fare a meno dello squalificato Ampadu, espulso contro gli azzurri, confermato il 4-3-3 con Ward in porta, Roberts, Rodon, Mepham e Davies in difesa, Allen, Morrell e Ramsey in mediana, con tridente composto da Bale, Moore e James, quest'ultimo sicuramente uno degli elementi più pericolosi della rosa.

Nella Danimarca undici confermato rispetto all'ultima gara: Schmeichel andrà regolarmente in porta, con Christensen, Kjaer e Vestergaard in difesa, Wass, Delaney, Hojbjerg e Maehle a centrocampo, Braithwaite, Damsgaard e Poulsen in avanti. Indisponibile il solo Eriksen.

PROBABILI FORMAZIONI GALLES-DANIMARCA:

GALLES (4-3-3): Ward; C. Roberts, Rodon, Mepham, B. Davies; Allen, Morrell, Ramsey; Bale, Moore, James.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Poulsen, Damsgaard.