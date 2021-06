Galles-Danimarca, Dolberg è l'eroe: non doveva neanche giocare

Il centrocampista del Nizza, habituè delle doppiette con la Nazionale danese, è stato schierato titolare dopo l'infortunio di Poulsen.

Per alcuni il calcio è un gioco semplice, quello in cui comunque vada vincono i tedeschi. Il macromondo del pallone, però, potrebbe essere descritto come il pianeta delle storie particolari, quelle di episodi sfruttati a dovere al momento giusto, così da passare alla storia. Chiedere a Kasper Dolberg.

Riserva della Nazionale danese, Dolberg, attaccante del Nizza, non avrebbe dovuto giocare la sfida degli ottavi contro il Galles, almeno fino all'infortunio di Poulsen. Il giocatore del Lipsia, infortunatosi pochi giorni prima, si è seduto in tribuna, lasciando l'amico come titolare del match. Per fortuna dei tifosi nordici.

Dolberg, infatti, ha segnato la doppietta decisiva che porta la Danimarca ai quarti di finale di Euro2020, con la possibilità di continuare ad essere mina vagante del torneo in una parte destra del tabellone in cui sembra esserci grande equilibrio nonostante Germania, Inghilterra e Olanda

In attesa di conoscere l'avversaria, ovvero una tra Olanda (forse la squadra che ha convinto di più nel lotto di destra) e Repubblica Ceca, la Danimarca volta con grande decisione ai quarti, forte di un caso Eriksen fortemente rientrato e della volontà di andare avanti proprio per il giocatore dell'Inter, con un'adrenalista stile Europei del 1992, vinti da ripescati contro ogni pronostico.

Dolberg ha prima segnato un gran goal in solitaria scoccando col destro dal limite un tiro andato a finire all'angolino, dunque ha sfruttato l'errore in area del giovane Neko Williams per raddoppiare e blindare la qualificazione al turno successivo.

Ottavo e nono goal in Nazionale danese per Dolberg, che ha la particolarità di aver siglato quattro doppiette con la rappresentativa, segnando di fatto solamente una volta una sola rete. Il bis contro il Galles è però il più alto momento della sua carriera, essenziale per continuare a sognare.

Facente parte del terribile Ajax di De Jong, Van der Beek, De Ligt e ZIyech capace di sfiorare la finale di Champions League nel 2019, Dolberg era stato ceduto al Nizza a sorpresa, migliorando il suo score realizzativo dell'anno prima, anche se sparendo un po' dal radar del grande calcio. La doppietta al Galles? Proprio nel suo vecchio stadio, all'Amsterdam Arena: respirato il passato, per rendersi grande nel presente.

Ad Euro 2020 Dolberg era sceso in campo solamente per la mezzora finale contro la Russia, muovendosi bene senza però partecipare al tabellino finale (4-1), in panchina contro Finlandia e Belgio. Da titolare, ha dimostrato di poter essere un grande attaccante, tecnico e letale.