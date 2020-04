Ribery, vita da film: l'incidente e le minacce con la mazza

L'incidente, le cicatrici, la carriera da sogno e quell'episodio del 2005: Istanbul e il Marsiglia, l'anno particolare di Ribery.

Perchè la vita di Franck Ribery è una vita da film? Sarebbe più facile elencare i motivi per cui non lo è, risicati rispetto alla grande prima pagina in cui verrebbero stilati tutti gli altri. Una pellicola drammatica, mix tra rinascita autobiografica e recitazione da metodo. Per essere Ribery, devi essere Ribery. Ma non è stato facile essere lui bambino, non è stato facile essere lui adolescente. Poi il calcio, la riscossa, la classe, alcuni episodi che non hanno altra definizione. Sono da maxi-schermo, punto. Nel bene e nel male.

Franck, che bimbo sfortunato, ha un incidente in macchina. Diventa uomo prima dei suoi coetanei, costretto a convivere con le cicatrici in faccia e nell'animo. Primo atto. Ribery che cresce in un contesto difficile in e impara a non avere più paura di nulla. Secondo atto. I personaggi sono sullo schermo, ben delineati, l'eroe a volte è lo stesso cattivo. Vive tanto da diventarlo, o vive tanto da staccare quel simbionte che lo rende duro. E' il signor Ribery che ha allontanato la sregolatezza, ma è stato anche il 22enne giovane talento con questa affiancata al genio. E alle storie da film.

Ribery fa rima con di Baviera e l'amicizia con Luca Toni (rigatoni, peperoni bla bla), cerca di far rima con Firenze, ma è stato anche il ragazzo di Boulogne-sur-Mer, , Olympique d'Alès en Cévennes, Brest, Metz, . E in mezzo Istanbul, la città che tutto può, segna fine e inizio, cambia il modo di vedere e pensare. E racconta.

Altre squadre

Cosa accomuna il Metz e il ? L'aver avuto Ribery nello stesso anno, il 2005. per il resto quasi niente. Due mondi separati da svariate nazioni, da idee religiose e culturali. Europa sì e no. E' inverno, una stagione stupenda per visitare Istanbul (si, c'è amore vero verso la megalopoli turca). Lascia la Francia, sceglie la . Spoiler alert, ci rimarrà circa sei mesi, prima di compiere il suo destino al Marsiglia, giocare la finale dei Mondiali, diventare un campione assoluto. Il terzo atto del film. La saga principale ha però uno spin-off più interessante.

Dispiace per Monaco di Baviera e la Champions vinta col , ma di quei racconti son pieni i sogni dei piccoli calciatori. A Istanbul, Ribery ha tutto. Ha due soprannomi. Scarface, Ferraribery. Il primo, legato alle cicatrici sul volto e alle due pellicole cinematografiche (nell'originale di Howard Hawks il protagonista si chiamava Antonio "Tony" Camonte e non Montana, leggasi Al Pacino). Il secondo, alla velocità sulla fascia. Ha modo di conoscere la fede islamica, alla quale si convertirà dopo il matrimonio con Wahiba, adottando anche il nome musulmano di Bilal Yusuf Mohammed.

Tra e fra, anche il punto della storia, sempre risalente al 2005. Ribery gioca nel Galatasaray, è amato dai tifosi, si sente in rapida ascesa. Poi, il crack. Nessun rumore di ginocchio in frantumi, ma di quello con la società Cimbom. All'appello mancano quattro mesi di stipendio e rivela di essere stato pagato in una sola occasione. I sei assist e la rete segnati sono già il passato, spazzati via come polvere nel vento. Vola a Marsiglia per firmare con l'OM, furioso. Apriti cielo, la società non ci sta. Si comincia a sentire odore di Negan, di The Walking Dead, di mazza agitata per aria.

Chiede giustizia in tribunale, il Galatasaray. Non accetta l'addio di Ribery, evidenziando come siano tre le mensilità non pagate e dunque non possa concretizzarsi il passaggio al Marsiglia, pena il pagamento di una cifra importante dagli stessi. Insomma, mister Ferraribery non può liberarsi così a costo zero, lasciando la squadra turca senza il suo campione in rampa di lancio.

La guerra sul trasferimento dura due anni, tra clausole da dieci milioni per essere autorizzato a parlare con altri club a preavvisi di tre giorni, da lettere senza risposta inviate al Galatasaray, con il quale Ribery aveva firmato un triennale dopo l'approdo da due milioni di euro from Metz. Le strade si separano, ma si ricongiungono in Francia. Ah che film, non scontato.

Ribery nel frattempo ha cambiato agente, il suo vecchio procuratore e un membro del consiglio di amministrazione del Galatasaray lo raggiungono a casa sua, in Francia. E' lui a raccontare quell'assurdo 2005 a NTV:

"Tulun del consiglio di amministrazione del Galatasaray e Haim Fresco sono venuti a casa mia in Francia con John Bico, il mio ex agente. Non lavoravo con lui da sei mesi. Tutti sapevano che il mio nuovo agente era Bruno Heiderscheid. Ero a casa con la mia famiglia e non volevo parlare".

Toc toc alla porta, non è il lupo cattivo che vuole soffiare la casa, ma i tre che vogliono discutere con Ribery del suo addio a Istanbul:

''Ho detto che avrebbero dovuto parlare con il mio agente e il mio nuovo club d'ora in poi. Bico ha bussato alla finestra di casa mia e poi ha detto che se non avessi aperto la porta mi avrebbe distrutto la macchina con una mazza da baseball. Erano accanto alla mia macchina. Ho chiamato il mio avvocato e mi ha detto di non fare nulla. Ho chiamato la polizia militare e presentato una denuncia".

Un film da rivedere in bluray. Ah non è possibile? Peccato, sarebbe stato un cult assoluto dello schermo. Poco male, lo è già fuori.