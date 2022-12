Gakpo è del Liverpool, il PSV: "Trasferimento da record per il club"

Il PSV comunica la cessione di Cody Gakpo al Liverpool di Klopp: "Trasferimento da record nella storia della società".

Il Liverpool si fa un bel regalo di Natale con un giorno di ritardo: è ufficiale l'approdo tra i 'Reds' di Cody Gakpo, gioiello messosi in mostra agli ultimi Mondiali con la maglia dell'Olanda, con cui ha realizzato tre goal in cinque partite.

Il classe 1999 arriva dal PSV che ha dato l'annuncio della cessione sui suoi canali social: la cifra del trasferimento non sarà comunicata ma, di sicuro, non si tratta di un esborso di poco conto da parte degli inglesi.

"PSV e Liverpool FC hanno raggiunto un accordo sull'imminente trasferimento di Cody Gakpo. L'attaccante 23enne partirà subito per l'Inghilterra dove svolgerà le formalità necessarie per completare il trasferimento. Entrambi i club non comunicheranno le cifre dell'operazione".

Il direttore sportivo dei biancorossi, Marcel Brands, ha dato un 'indizio' sulla natura della cessione: la più remunerativa nella storia del PSV.

"Questo è un trasferimento da record per il club".

Gakpo - cresciuto fin da bambino nelle giovanili del club di Eindhoven - si appresta così ad unirsi alla truppa di Klopp dopo aver trascinato il PSV con 13 goal e 17 assist in tutte le competizioni in questa prima parte di stagione: numeri da predestinato, da replicare anche in Inghilterra nel campionato più prestigioso del mondo.