Futuro Sarri, non solo la Juventus: ci pensa anche l'Inter

L'addio di Sarri al Chelsea sembra essere molto probabile, con un ritorno in Italia nelle prossime settimane: oltre alla Juve c'è l'idea Inter.

In attesa dei grandi colpi tra i giocatori, via alla girandola di allenatori. E' sopratutto la a cercare nuovi tecnici per le proprie big, ma non solo. Di certo la dovrà annunciare un nuovo mister la prossima stagione dopo l'addio di Allegri, ma nonostante la presenza di Spalletti in squadra, anche l' sembra pronta a cambiare guida tecnica.

Con DAZN segui la Serie A STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo Sky Sports, oltre alla Juventus ci sarebbe proprio l'Inter sulle tracce di Maurizio Sarri. Dopo aver qualificato il alla prossima Champions e in attesa di giocare la finale di , l'ex allenatore del è finito nel mirino di bianconeri e nerazzurri.

L'Inter ha messo Conte in cima alla lista dei desideri da diverso tempo, ma ora il nome di Sarri starebbe scalando posizioni. Nonostante la buona stagione col Chelsea, infatti, il tecnico dei Blues è vicino all'addio a Londra, pronto a tornare in per riprovare a lottare per lo Scudetto.

Chiuso il campionato di Serie A nel prossimo weekend i pezzi del puzzle cominceranno a mettersi in ordine, così da poter cominciare a ragionare sulla nuova stagione. Oltre a Inter e Juventus anche la cerca un nuovo tecnico, mentre il Napoli continuerà con Ancelotti. Nebuloso invece il futuro di Gattuso al .

Non dormono sonni tranquilli nemmeno Tuchel al e Valverde al , mentre Pochettino dovrebbe lasciare il . Una miriade di allenatori che stanno per dare vita ad un domino visto poche volte nel calcio europeo delle grandi squadre.

Alcuni decideranno comunque di rimanere fermi per un po' in caso di esoneri o mancate nuove opportunità. C'è chi poi come Mourinho non vede l'ora di tornare e chi come Allegri, senza occasioni ad altissimi livelli, potrebbe riposare per qualche mese. Caos assoluto, voci e possibilità.