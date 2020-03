Il futuro di Bastoni: "Tra 10 anni mi vedo capitano dell'Inter"

Sembrava dovesse avere un ruolo di secondo piano, ci ci aspettava un inserimento graduale. E invece Alessandro Bastoni nel suo primo anno all' si è già guadagnato lo status di titolare.

Il classe 1999 è stata una delle più grandi sorprese, ammesso che tale possa essere definito: da diversi anni è considerato uno dei migliori talenti italiani. E ha le idee chiare per il futuro, come ammesso alla 'Gazzetta dello Sport'.

Quella fiducia che ora lo contraddistiingue è arivata dopo un inizio difficile, fatto soprattutto di paure. Spazzate via anche grazie ad Antonio Conte.

"Temevo di non essere all’altezza. Conte mi chiamò prima di arrivare in ritiro. Mi tenne al telefono 15 minuti, mi disse 'di cosa ti preoccupi? Se sei all’Inter c’è un motivo. Sei qui perché ti ho voluto io'. Ero spaventato, avevo paura del grande salto. Poi ho capito che non importava il cognome. E che i compagni erano tutti come me, con le mie stesse forze e le mie stesse debolezze"