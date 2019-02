Frosinone-Roma: diretta streaming gratis

Impegno in trasferta per la Roma di Eusebio Di Francesco nell'anticipo serale del sabato della 25ª giornata di Serie A: i giallorossi fanno visita infatti al Frosinone di Marco Baroni nel derby laziale.

I capitolini sono quinti in classifica con 41 punti e proseguono la loro rincorsa alla zona Champions League, distante appena una lunghezza, mentre i ciociari, penultimi a quota 16 e distanti 5 lunghezze dall'Empoli, quartultimo, sperano in un risultato positivo che alimenti le speranze di salvezza.

'Il Faraone' Stephan El Shaarawy per i giallorossi, autore di 8 goal in 16 match, e la punta Camillo Ciano per i giallazzurri, con 6 reti in 21 partite giocate, sono i migliori realizzatori stagionali in campionato delle due squadre.

Il derby laziale Frosinone-Roma è in programma la sera di sabato 23 febbraio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Fischio d'inizio previsto per le ore 20.30.