Frosinone-Roma 1-4: ai giallorossi basta un tempo, è poker

La Roma si impone contro il Frosinone nella sua seconda uscita stagionale. A segno Karsdorp, Under, Pellegrini e Mkhitaryan.

Seconda uscita stagionale per la di Paulo Fonseca e seconda vittoria. La compagine giallorossa, dopo aver superato nel suo primo test match la Sambenedettese, si impone anche contro il allenato da Alessandro Nesta che nella stagione di Serie B conclusasi poche settimane fa si è spinto fino alla finalissima dei playoff dove è stato superato dello .

Al Benito Stirpe, dopo una buona partenza, la Roma trova il vantaggio al 14’ con Karsdorp che, splendidamente servito da Pellegrini, dall’interno dell’area è stato freddo nel trafiggere Bardi con un preciso diagonale.

Al 17’ il raddoppio giallorosso: lancio in profondità id Mancini a cercare Cengiz Under che entra in area e di destro non lascia scampo al portiere del Frosinone.

Altre squadre

La Roma è padrona del campo e al 36’ trova anche il 3-0: errore in fase di uscita della difesa dei padroni di casa, ad approfittarne è Mkhitaryan che trova in area Pellegrini che di sinistro non sbaglia.

La prima frazione di gioco si chiude con la rete che vale il poker della Roma: questa volta è Pellegrini a premiare Mkhitaryan che davanti a Bardi non sbaglia.

La ripresa si apre con la consueta girandola di cambi e con il goal del Frosinone che al 55’ accorcia le distanze: Vitale dalla destra trova in area Dionisi che di testa trafigge Mirante.

Nel finale i ritmi si abbassano ed il risultato non cambia più. Allo Stirpe la Roma vince imponendosi per 4-1 sul Frosinone.

IL TABELLINO

FROSINONE-ROMA 1-4

L'articolo prosegue qui sotto

MARCATORI: 14’ Karsdorp (R), 17’ Under (R), 37’ Pellegrini (R), 45’ Mkhitaryan (R), 55’ Dionisi (F)

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti (60' Ghazoini), Ariaudo (46' Szyminski), Capuano (46' Krajnc); Salvi (46' Zampano), Tribuzzi, Maiello (60' Errico), Vitale, D'Elia (72' Giordani); Ciano (46' Trotta), Ardemagni (46' Dionisi, 68' Tonetto). All.: Nesta

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez (46' Mirante); Mancini (68' Trasciani), Cristante, Ibanez (60' Juan Jesus); Karsdorp (60' Santon), Diawara (60' Villar), Veretout (68' Seck), Calafiori (68' Bouah); Cengiz (68' Antonucci) , Pellegrini (68' Perotti); Mkhitaryan. All.: Fonseca