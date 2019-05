Frosinone-Chievo, le formazioni ufficiali: Dionisi e Pellissier titolari

Frosinone con Ciano e Dionisi punte, Bardi confermato tra i pali. Nel Chievo passerella finale per capitan Pellissier, in coppia con Pucciarelli.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Capuano, Ariaudo, Brighenti; Zampano, Valzania, Sammarco, Paganini, Beghetto; Ciano, Dionisi.

CHIEVO (3-4-1-2): Semper; Andreolli, Cesar, Frey; Depaoli, Rigoni, Dioussé, Jaroszynski; Vignato; Pucciarelli, Pellissier.

Baroni sceglie Dionisi per affiancare Ciano in attacco. Sammarco in regia con Valzania e Paganini interni di centrocampo, Zampano e Beghetto esterni. Capuano, Ariaudo e Brighenti nella difesa a tre davanti alla porta di Bardi.

Di Carlo concede a Pellissier l'ultima apparizione prima del ritiro: accanto a lui c'è Pucciarelli, il giovane Vignato nelle vesti di trequartista. Depaoli e Jaroszynski presidiano le corsie laterali, Rigoni e Dioussé centrali. Retroguardia con Frey, Andreolli e Cesar, tra i pali Semper.