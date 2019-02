French Connection: Gelson Martins è il salvatore del Monaco

Ala decisiva per la squadra del Stade Louis II da quando è arrivata dall'Atletico Madrid: pian piano via dalla zona calda.

Per cinque lunghi mesi, il Monaco è rimasto in piena zona retrocessione nel campionato. Sconfitta dopo sconfitta e risalita sempre più difficile per la squadra del Principato. Impossibile non cambiare rotta a gennaio, con Jardim che ha ripreso il suo posto dopo l'esonero di Henry.

Con DAZN segui la Ligue 1 IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

Oltre al vecchio/nuovo allenatore, ia gennaio al Monaco sono arrivati diversi giocatori, tra cui Gelson Martins. L'ex Atletico Madrid è stato il colpo decisivo, visto che da quando ha debuttato nella semifinale della Coupe de la Ligue contro il Guingamp - una partita che il Monaco ha perso 5-4 ai rigori - il 23enne nazionale portoghese ha brillato continuamente.

Due assist al debutto per Martins, poi un altro nella vittoria contro il Tolosa, incredibilmente, la prima vittoria della sua stagione in campionato in casa della sua squadra. Il suo primo goal è arrivato una settimana più tardi a Montpellier, dove tra l'altro un suo tiro è stato deviato in rete da Falcao per il 2-2. In più, il match contro il Nantes vinto grazie a lui.

Alla pari del Monaco, anche Martins ha avuto una complicata prima parte di stagione. In mezzo alle polemiche per la rescissione del contratto con lo Sporting Lisbona, dove era cresciuto sin da quando aveva 15 anni, ha lottato per trovare la sua forma migliore con l'Atleti, che non aveva perso tempo ad acquistarlo da svincolato.

12 presenze, quasi tutte dalla panchina per l'Atletico, e ha fatto ben poco per giustificare il risarcimento di 100 milioni di euro che lo Sporting stava chiedendo per lui. Era necessario un nuovo inizio per un giocatore che sperava di diventare il prossimo Cristiano Ronaldo o Luis Figo.



La sua vera ispirazione è però Robinho: "L'ho visto in TV e ho provato a copiare tutto quello che ha fatto" ha detto Martins alla FA portoghese. "Ero veloce come lui. Ho sempre fatto finta di essere lui per strada".



Gelson ha dimostrato di essere un degno successore e possiede tutte le caratteristiche di dribbling richieste per essere un grande giocatore, unite ad una velocità e agilità che lo rendono un incubo da fermare quando è in forma.

Anche l'ultra conservatore Fernando Santos, criticato per la sua mancanza di fiducia nei giovani, è stato costretto a scommettere sul giovane quando ha sfondato nella prima squadra dello Sporting, dove si è stabilito per tre stagioni prima di trasferirsi. Questo in seguito al gruppo di tifosi che ha attaccato i giocatori sul campo di allenamento.Se il passaggio all'Atletico non ha ancora funzionato, questo è stato di beneficio per il Monaco, dove il giocatore è sceso in campo col desiderio di mostrare ciò di cui è veramente capace."Conoscevo il club e alcuni giocatori che sono qui, e questo mi ha aiutato ad integrarmi" ha detto. "La situazione del club è un'ulteriore fonte di motivazione per me. Sono venuto con tanta voglia di aiutare la squadra e spero che potremo vincere le prossime partite per uscire da questa posizione".C'è poco pericolo che Monaco si ritrovi nei guai se il loro nuovo asso, che si è unito a connazionali come Rony Lopes e Adrien Silva allo Stade Louis II, continuerà lungo il suo percorso stellare.Forse l'unica preoccupazione ora per il Monaco è come farlo rimanere. Nonostante la clausola di riscatto nel contratto di prestito, il giocatore sta continuando ad essere decisivo, aumentando di valore. Per ora un felice problema.