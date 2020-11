Frattura al cranio per Raul Jimenez: operato nella notte

Il Wolverhampton ha annunciato in un comunicato ufficiale che Raul Jimenez ha rimediato una frattura del cranio dopo la testata con David Luiz nel match contro l’Arsenal. È stato operato la scorsa notte e sta bene.

Raul is comfortable following an operation last night, which he underwent in a London hospital.



He has our love and support as he begins a period of recovery.



We're all with you, @Raul_Jimenez9.