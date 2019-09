Il fratello di Dybala: "Al violino manca una corda perché suoni bene"

Gustavo Dybala twitta poco dopo Fiorentina-Juventus: possibile riferimento all'ennesima panchina a cui è stato costretto il fratello.

14 minuti più recupero, gli ultimi dello spettacolare - di fine agosto. Preceduti, e seguiti, da due brucianti panchine. Una situazione che per Paulo Dybala non è cambiata, nonostante l'addio di Allegri e l'arrivo di Sarri, e che pare provocare una certa insoddisfazione anche nel fratello.

Dopo la fine della gara del Franchi tra la e i bianconeri, Gustavo Dybala ha fatto sentire la propria voce (virtuale) su Twitter, con un messaggio che, apparentemente, non ha bisogno di una traduzione.

"Al violino manca una corda perché suoni bene".

In sostanza: alla Juventus manca un elemento perché possa girare nel migliore dei modi. Ovvero Dybala. Superato nelle gerarchie sia da Douglas Costa che da Bernardeschi, il primo in campo dall'inizio e il secondo inserito a gara in corso dopo il fulmineo infortunio capitato al brasiliano.

Una situazione delicata, che in estate la Juventus ha provato a risolvere senza però riuscire nell'intento: le possibilità di vedere l'argentino al , al e al sono sfumate una dopo l'altra. E ora, non rimane che lo sguardo triste di Dybala. E i tweet del fratello.