Francia-Turchia: dove vederla in tv e streaming

Francia e Turchia si sfidano in un match di qualificazione a Euro 2020: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Prosegue la marcia di avvicinamento a e lo fa proponendo un match estremamente importante: -. Le due compagini sono attualmente appaiate in vetta alla classifica del Gruppo H e proprio questa sfida potrebbe lanciare una delle due, quando mancano solo tre tappe alla fine del percorso di qualificazione, verso la vittoria del girone.

La Francia campione del Mondo ha messo in cascina 18 punti in sette uscite figli di sei vittorie ed una sconfitta e arriva a questo fondamentale confronto dopo aver inanellato tre successi consecutivi, l’ultimo dei quali pesantissimo a Reykjavik, per 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Olivier Giroud, sul campo dell’ terza forza del Gruppo.

Eccellente anche il momento che sta vivendo la Turchia di Senol Gunes, una delle più belle novità forse di questa fase di qualificazione. Le ‘Stelle crescenti’ nel corso del loro cammino hanno mostrato un buon potenziale offensivo e soprattutto una straordinaria solidità difensiva (15 i goal fatti contro i 2 subiti), armi queste che hanno tra l’altro permesso loro di imporsi a giugno in casa per 2-0 proprio sulla Francia grazie alle reti di Ayhan e Under.

La Turchia, arriva a questa sfida dopo un filotto di quattro vittorie consecutive l’ultima delle quali ottenuta venerdì scorso ad Istanbul per 1-0 contro l’Albania grazie ad un goal di testa siglato da Cenk Tosun al 90’.

In questa pagina tutte le informazioni su Francia-Turchia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FRANCIA-TURCHIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Francia-Turchia

Francia-Turchia Data: 14 ottobre 2019

14 ottobre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Mediaset - Canale 20

Mediaset - Canale 20 Streaming: Sportmediaset

ORARIO FRANCIA-TURCHIA

La sfida che vedrà opposte Francia e Turchia, si giocherà allo Stade de France di Saint Denis lunedì 14 ottobre 2019. Calcio di avvio programmato per le ore 20,45, a dirigere la contesa sarà l’esperto arbitro tedesco Felix Brych.

Francia-Turchia, match valido per l’ottava giornata della fase di qualificazione a Euro 2020, verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset su Canale 20.

Telecrona dell’evento affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Aldo Serena.

Francia-Turchia sarà visibile anche in su dispositivi come pc, tablet o smartphone collegandosi al sito www.sportmediaset.it, o in alternativa tramite l’app Sportmediaset.

Didier Deschamps disegnerà la Francia con il consueto 4-3-3. Il commissario tecnico transalpino deve fare i conti con numerose assenze, visto che non potrà contare sui vari Lloris, Umtiti, Pogba, Mbappé e Dembele. Tra i pali toccherà quindi a Mandanda, mentre Varane e Lenglet dovrebbero comporre il duo centrale di difesa. In attacco Giroud sarà il perno centrale di un tridente completato da Coman e Griezmann.

Senol Gunes dovrebbe affidarsi ad un 4-3-3 nel quale non ci sarà Emre Belozoglu. L’ex centrocampista dell’ , al pari di Ayhan e Tekdemir è uscito malconcio dalla sfida con l’Albania, ma gli ultimi due dovrebbero essere abili e arruolati. A centrocampo potrebbe quindi esserci Can Kahveci dal 1’, mentre in attacco Calhanoglu e Tosun agiranno a supporto della prima punta Yilmaz.

FRANCIA (4-3-3): Mandanda; Pavard, Varane, Lenglet, Digne; Ndombele, Tolisso, Matuidi; Coman, Giroud, Griezmann. All.: Deschamps

TURCHIA (4-3-3): Gunok; Celik, Demiral, Ayhan, Meras; Can Kahveci, Tekdemir, Tufan; Calhanoglu, Yilmaz, Tosun. All.: Gunes