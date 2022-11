La Francia contro la "maledizione del primo turno": Italia, Spagna e Germania le vittime

La Nazionale allenata da Deschamps scende in campo contro il fato: i campioni delle ultime edizioni fuori al primo turno.

Quella dei Mondiali è una storia infinita anche per il simbolismo che da sempre caratterizza una delle competizioni più attese al mondo: e questo va oltre le singole partite.

Esistono "consuetudini" volute quasi dal fato: coincidenze che diventano ricorrenze, cambiando di fatto l'ordine degli eventi, plasmandolo a piacimento: è il caso della "maledizione del primo turno".

I campioni in carica della Francia scenderanno in campo contro l'Australia nel match d'esordio a Qatar 2022, ma non è questo il punto: il problema sta nelle edizioni precedenti e riguarda tutte le Nazionali che si sono presentate ai Mondiali con la coppa "fresca fresca" in bacheca.

Le precedenti tre vincitrici del torneo, Germania, Spagna e Italia sono tutte uscite al primo turno, ovvero alla fase a gironi: sì, questo ci riporta indietro nel tempo, ma è così.

Nel 2018 la Germania, che aveva vinto in Brasile nel 2014, ha concluso il Girone F all'ultimo posto, alle spalle di Svezia, Messico e Corea del Sud, vincendo solo contro gli svedesi. Eliminata.

Nel 2014, invece, è stata la volta della Spagna, che aveva conquistato il titolo in Sudafrica: terzo posto nel Gruppo B con Olanda e Cile, e con l'Australia ultimissima a zero punti. Eliminata anche la Roja.

Il 2010 lo ricordiamo bene: ai Mondiali in Sudafrica l'Italia si presenta con il ricordo del 2006 e della finale di Berlino, ma esce clamorosamente con l'ultimo posto del Girone F, tutto fuorché irresistibile. Paraguay, Slovacchia e persino la Nuova Zelanda eliminarono gli Azzurri.

L'ultima Nazionale a riuscire a superare la fase a gironi da campionessa in carica è stata il Brasile che nel 2006 ha vinto il raggruppamento F con Australia, Croazia e Giappone. La Seleçao è poi uscita ai quarti contro la Francia.

E adesso tocca ai Bleus sfatare questo mito e rompere la "maledizione del primo turno": e la catena di eventi che da tre Mondiali caratterizza i campioni in carica.